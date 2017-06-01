Борис Кубай: мы находимся в постоянной готовности к природным катаклизмам

Московский ураган ещё раз указал на существование закономерного события и случайного события. Закономерным является то, что на глобальное изменение климата, осуществляющееся на планете неравномерно, природа реагирует увеличением количества и интенсивности чрезвычайно опасных для человека явлений, стремясь поддержать своё равновесие. Случайной является «протоптанная» в нынешнем году дорога для активных циклонов и атмосферных фронтов, пролегающая через центральную Россию.