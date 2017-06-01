Борис Кубай: мы находимся в постоянной готовности к природным катаклизмам

Posted 1 июня 2017, 00:06
Published 1 июня 2017, 00:06
Modified 17 февраля, 19:10
Updated 17 февраля, 19:10
Начальник Примгидромета Борис Кубай прокомментировал страшный ураган, обрушившийся на Москву несколько дней назад. По его словам, причины случившегося кроются в глобальном изменении климата.
Московский ураган ещё раз указал на существование закономерного события и случайного события. Закономерным является то, что на глобальное изменение климата, осуществляющееся на планете неравномерно, природа реагирует увеличением количества и интенсивности чрезвычайно опасных для человека явлений, стремясь поддержать своё равновесие. Случайной является «протоптанная» в нынешнем году дорога для активных циклонов и атмосферных фронтов, пролегающая через центральную Россию.
«Подобные дороги могут проходить не только через любой регион России, но и любое государство. Эффективной защиты от удара стихии человечество ещё не придумало», - сказал Кубай.
При этом Примгидромет всегда готов к прогнозированию подобных катаклизмов. Утро приморских синоптиков, по словам начальника ведомства, всегда начинается с ответа на вопрос: «Существует ли в ближайшие 5–7 суток самая минимальная вероятность возникновения стихии?».
«Если существует, включается либо тревожный, либо чрезвычайный режим работы. Многократно просчитываются различные модели и варианты, выкристаллизовывается выверенное решение, готовится соответствующее предупреждение и направляется в адрес органов власти и служб обеспечения жизнедеятельности региона. Словом, как те пограничники, мы находимся в постоянной готовности и расслабляться нам нельзя», - подытожил Борис Кубай.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, каким будет первый месяц лета в Приморье. Июнь ожидается прохладным и туманным. Самые холодные ночи ждут в начале лета жителей восточного побережья края, в остальных районах температура и осадки сохранятся в пределах нормы.