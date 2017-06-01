Глава Владивостока рассказал о годовщине своего ареста

Posted 1 июня 2017, 02:10
Published 1 июня 2017, 02:10
Modified 17 февраля, 19:11
Updated 17 февраля, 19:11
Игорь Пушкарёв поделился с жителями города своими переживаниями по поводу продолжительного ареста.
«Сегодня исполнился ровно год с момента моего задержания. Год, который хочется вычеркнуть из памяти и больше никогда его не вспоминать. К сожалению, это невозможно. Такое не забывают. Испытания, которые посылает судьба, закаляют характер, волю и душу. За год, проведённый в заточении, я особенно почувствовал, как важно оставаться верным своим принципам, идеалам и ценностям. Как бы ни складывались личные обстоятельства, нужно верить в лучшее, продолжать работать на благо родного города, региона и страны, чтобы место, где ты живёшь, становилось безопасным, комфортным, красивым и имело будущее. Я искренне так считаю, я в это верю. Верю, что, несмотря на то, что со мной обошлись несправедливо, в угоду политическим интригам, всё разрешится по справедливости. Я верю в мою страну. Верю в её справедливость. Правда – она одна!» – написал Пушкарёв.
Игорь Пушкарёв был задержан ровно год назад во Владивостоке. Ему предъявили обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе. По версии следствия, Пушкарёв нарушил закон при организации государственных закупок на строительные материалы для ремонта дорог Владивостока. Вместе с ним были арестованы его брат Андрей Пушкарёв и директор муниципального предприятия «Дороги Владивостока» Андрей Лушников.
За прошедший год в деле Пушкарёва произошёл ряд изменений, которые практически полностью поменяли обвинительный уклон. Изначально следствие утверждало, что Пушкарёв своими действиями причинил ущерб городскому бюджету на сумму почти 160 000 000 рублей, а также способствовал образованию задолженности в размере больше 800 000 000 рублей. Однако осенью стало известно, что компания «Востокцемент», которая все эти годы и была основным поставщиком стройматериалов, простила бюджету Владивостока задолженность, накопленную с 2009-го по 2016 год в размере почти в 1 000 000 000 рублей.
Вместе с тем появление новых фактов в деле Пушкарёва на протяжении всего срока ареста никак не отражалось на изменении меры пресечения. Следователи из раза в раз ходатайствовали о продлении ареста, убеждая суд в возможностях Пушкарёва скрыться или надавить на свидетелей. Между тем в марте этого года Игорю Пушкарёву было предъявлено новое обвинение в получении взятки от родного брата Андрея. Как сообщали адвокаты Игоря Пушкарёва, новое обвинение фактически повторяет первоначальное, однако уже квалифицировано совсем по другой статье. Сам Игорь Пушкарёв неоднократно заявлял, что обвинение во взятке не подкреплено фактами и является абсурдным.
Вместе с тем сразу после этого Следственный комитет отменил первоначальное постановление о признании администрации Владивостока потерпевшей, тем самым всё-таки признав отсутствие ущерба от действий главы Владивостока. На недавнем заседании суда 25 мая по продлению меры пресечения стало известно, что сразу после появления нового обвинения следствие всего за три дня подготовило все материалы дела и представило их на ознакомление подозреваемым. На сегодняшний день Игорь Пушкарёв, Андрей Лушников и Андрей Пушкарёв знакомятся с материалами дела, находясь под арестом до 1 сентября. По мнению экспертов, ознакомление с материалами дела продлится до конца лета, после чего дело будет направлено в суд и защита Пушкарёва перейдёт к судебным тяжбам.
Как отметил политолог Константин Калачев, основные события по делу Пушкарёва пройдут именно на этапе судебных заседаний.
«Позиция главы Владивостока несомненно вызывает уважение, однако его защите придётся приложить все усилия как юридические, так и медийные для того, чтобы привлечь максимум внимания к судебному процессу и не дать суду принять незаконные или аффилированные решения. На мой взгляд, это нонсенс, когда спустя год после предварительного следствия Следственный комитет не может предъявить ни одного целостного обвинения», – заявил эксперт.