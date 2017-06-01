Глава Владивостока рассказал о годовщине своего ареста

«Сегодня исполнился ровно год с момента моего задержания. Год, который хочется вычеркнуть из памяти и больше никогда его не вспоминать. К сожалению, это невозможно. Такое не забывают. Испытания, которые посылает судьба, закаляют характер, волю и душу. За год, проведённый в заточении, я особенно почувствовал, как важно оставаться верным своим принципам, идеалам и ценностям. Как бы ни складывались личные обстоятельства, нужно верить в лучшее, продолжать работать на благо родного города, региона и страны, чтобы место, где ты живёшь, становилось безопасным, комфортным, красивым и имело будущее. Я искренне так считаю, я в это верю. Верю, что, несмотря на то, что со мной обошлись несправедливо, в угоду политическим интригам, всё разрешится по справедливости. Я верю в мою страну. Верю в её справедливость. Правда – она одна!» – написал Пушкарёв.