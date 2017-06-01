Суд арестовал еще одного фигуранта дела полковника Захарченко

По словам адвоката экс-полковника МВД, его подзащитный подозревается в получении взятки в размере 800 тысяч долларов. Посредником выступал сотрудник ФСБ, у которого Клуженков был неофициальным водителем. Адвокат арестованного утверждает, что его клиент начал работать на сотрудника ФСБ только в 2015 году, тогда как преступление было совершено в 2014 году.