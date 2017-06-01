Суд арестовал еще одного фигуранта дела полковника Захарченко

Posted 1 июня 2017, 15:54
Published 1 июня 2017, 15:54
Modified 15 декабря 2023, 06:45
Updated 15 декабря 2023, 06:45
Экс-полковник обвиняется в получении взятки в семь миллионов рублей. По версии следствия, Клуженков был пособником при передаче взятки. Арестованный не признал вины. Об этом пишет телеканал «360».
По словам адвоката экс-полковника МВД, его подзащитный подозревается в получении взятки в размере 800 тысяч долларов. Посредником выступал сотрудник ФСБ, у которого Клуженков был неофициальным водителем. Адвокат арестованного утверждает, что его клиент начал работать на сотрудника ФСБ только в 2015 году, тогда как преступление было совершено в 2014 году.
Захарченко был задержан осенью прошлого года по подозрению во взяточничестве. Обыскивая его квартиру, следователи нашли в обувных коробках девять миллиардов рублей наличными. Откуда у него такие деньги, Захарченко не смог объяснить.