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Posted 1 июня 2017, 01:53

Published 1 июня 2017, 01:53

Modified 18 февраля, 06:53

Updated 18 февраля, 06:53

В Приморье опровергли прогноз Минэкономразвития о заморозке пенсий

1 июня 2017, 01:53
МЭР фонду не указ

Приморское отделение Пенсионного фонда России опровергло предположения Минэкономразвития о том, что пенсии россиян не вырастут до 2035 года. В своём прогнозе на 20 лет вперёд ведомство заложило для пенсионных отчислений лишь 2,5%-ное увеличение, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на федеральные СМИ.

Накануне россиян взбудоражил прогноз Министерства экономического развития. Специалисты ведомства рассчитывают на замораживание реального роста пенсий до 2035 года. Корреспондент агентства пообщался с представителем регионального отделения Пенсионного фонда и выяснил, насколько реален озвученный прогноз.

Руководитель пресс-службы пенсионного фонда в Приморье Лидия Смыченко отметила, что Минэкономразвития фонду не указ и конечный результат в росте или стагнации пенсий определяется лишь законом.

«Каждый сейчас может что-то думать и предполагать, но факт остаётся фактом – при реальной необходимости государство может на законодательном уровне увеличить пенсии. Результаты прогнозов по поводу пенсий, как и у синоптиков, – не конечны и не абсолютны», - добавила Лидия Смыченко.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что, несмотря на введение «балльной» системы начисления пенсий, в Приморье пожилые люди получат свои заслуженные деньги даже при нулевых «отметках». Кроме того, в 2017 году пенсии уже успели подрасти. Пусть и незначительно, но для всех категорий получателей.

#Новости#Экономика
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