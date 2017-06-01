В Приморье опровергли прогноз Минэкономразвития о заморозке пенсий

Posted 1 июня 2017, 01:53
Published 1 июня 2017, 01:53
Modified 18 февраля, 06:53
Updated 18 февраля, 06:53
Приморское отделение Пенсионного фонда России опровергло предположения Минэкономразвития о том, что пенсии россиян не вырастут до 2035 года. В своём прогнозе на 20 лет вперёд ведомство заложило для пенсионных отчислений лишь 2,5%-ное увеличение, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на федеральные СМИ.
Накануне россиян взбудоражил прогноз Министерства экономического развития. Специалисты ведомства рассчитывают на замораживание реального роста пенсий до 2035 года. Корреспондент агентства пообщался с представителем регионального отделения Пенсионного фонда и выяснил, насколько реален озвученный прогноз.
Руководитель пресс-службы пенсионного фонда в Приморье Лидия Смыченко отметила, что Минэкономразвития фонду не указ и конечный результат в росте или стагнации пенсий определяется лишь законом.
«Каждый сейчас может что-то думать и предполагать, но факт остаётся фактом – при реальной необходимости государство может на законодательном уровне увеличить пенсии. Результаты прогнозов по поводу пенсий, как и у синоптиков, – не конечны и не абсолютны», - добавила Лидия Смыченко.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что, несмотря на введение «балльной» системы начисления пенсий, в Приморье пожилые люди получат свои заслуженные деньги даже при нулевых «отметках». Кроме того, в 2017 году пенсии уже успели подрасти. Пусть и незначительно, но для всех категорий получателей.