В Приморье опровергли прогноз Минэкономразвития о заморозке пенсий

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что, несмотря на введение «балльной» системы начисления пенсий, в Приморье пожилые люди получат свои заслуженные деньги даже при нулевых «отметках». Кроме того, в 2017 году пенсии уже успели подрасти. Пусть и незначительно, но для всех категорий получателей.