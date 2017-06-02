Полиция начала проверку по поводу избиения подростков во Владивостоке

Как сообщили в пресс-службе городского управления МВД, сейчас в конфликте разбираются сотрудники правоохранительных органов. Они устанавливают все обстоятельства происшествия. Так что не исключено, что эта история закончится судебным процессом. Примечательно, что обвиняемыми могут оказаться обе стороны конфликта. По словам жителей Днепровской улицы, подростки периодически попрошайничают на улице и ведут не самый примерный образ жизни. Достаться может и водителю – за применение физической силы.