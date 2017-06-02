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Posted 2 июня 2017, 07:25

Published 2 июня 2017, 07:25

Modified 17 февраля, 19:10

Updated 17 февраля, 19:10

Полиция начала проверку по поводу избиения подростков во Владивостоке

2 июня 2017, 07:25
Сюжет
Происшествие
При этом достаться может всем участникам конфликта

Полиция начала проверку по факту драки жителя Владивостока с несколькими подростками. В минувший четверг разъярённый горожанин решил с пристрастием допросить трёх школьников. Он посчитал, что парни ограбили его машину, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Владивостокская полиция начала проверку скандального инцидента, произошедшего в четверг на Днепровской улице. Как сообщало агентство ранее, агрессивный мужчина поколотил нескольких подростков. Он посчитал, что школьники ограбили его машину – горе-автомобилист на четыре дня оставил её открытой. Когда подростки попытались убежать, мужчина решил взять их силой. Конфликт прекратили местные жители, которые вызвали на место происшествия полицию.

Как сообщили в пресс-службе городского управления МВД, сейчас в конфликте разбираются сотрудники правоохранительных органов. Они устанавливают все обстоятельства происшествия. Так что не исключено, что эта история закончится судебным процессом. Примечательно, что обвиняемыми могут оказаться обе стороны конфликта. По словам жителей Днепровской улицы, подростки периодически попрошайничают на улице и ведут не самый примерный образ жизни. Достаться может и водителю – за применение физической силы.

#Новости#Происшествие
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