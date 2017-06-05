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Posted 5 июня 2017, 16:50

Published 5 июня 2017, 16:50

Modified 1 сентября 2022, 07:41

Updated 1 сентября 2022, 07:41

Синоптиков предложили наказывать за неточный прогноз погоды

5 июня 2017, 16:50
Метеорологов могут начать штрафовать.

Руководитель МЧС РФ Владимир Пучков предложил ввести ответственность за неточный прогноз погоды. Об этом 5 июня пишет портал utro.ru.

Пучков считает, что Росгидрометцентр нужно штрафовать. Наказание рублем должно мотивировать метеорологов лучше делать свою работу и не совершать ошибок.

Предложение о введении экономической ответственности территориальных подразделений Росгидрометцентра связано с ураганами, обрушившимися на регионы страны на минувшей неделе. Стихийные бедствия привели к гибели людей и крупным разрушениям.

#Новости#Общество#Россия
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