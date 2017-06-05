Синоптиков предложили наказывать за неточный прогноз погоды

Posted 5 июня 2017, 16:50
Published 5 июня 2017, 16:50
Modified 1 сентября 2022, 07:41
Updated 1 сентября 2022, 07:41
Руководитель МЧС РФ Владимир Пучков предложил ввести ответственность за неточный прогноз погоды. Об этом 5 июня пишет портал utro.ru.
Пучков считает, что Росгидрометцентр нужно штрафовать. Наказание рублем должно мотивировать метеорологов лучше делать свою работу и не совершать ошибок.
Предложение о введении экономической ответственности территориальных подразделений Росгидрометцентра связано с ураганами, обрушившимися на регионы страны на минувшей неделе. Стихийные бедствия привели к гибели людей и крупным разрушениям.