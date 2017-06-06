Кто виноват? – за что и почему год судят главу Владивостока Игоря Пушкарёва

Posted 6 июня 2017, 02:24
Published 6 июня 2017, 02:24
Modified 17 февраля, 19:11
Updated 17 февраля, 19:11
О «деле Пушкарёва» в эти дни говорят все. 1 июня 2016 года мэра Владивостока задержали и показательно, в наручниках, заломив за спину руки, этапировали в Москву. С тех пор во Владивостоке нет мэра, а Игорь Пушкарёв сидит в СИЗО «Матросская тишина». Продолжается давление на его семью — под домашним арестом тяжелобольной брат Андрей, ему также предъявлены обвинения. Эксперты РИА «Восток-Медиа» разбираются в позиции защиты и обвинения по этому громкому процессу, а также высказывают мнения о деятельности Пушкарёва на посту мэра и после отстранения.
Позиция обвинения
1 июня 2016-го под стражу взяли не только Игоря Пушкарёва, но и бывшего главу МУПВ «Дороги Владивостока» Андрея Лушникова. А чуть позже, 24 июня, и Андрея Пушкарёва, брата градоначальника, до 2015 года возглавлявшего семейное предприятие ГК «Востокцемент». Первые двое находятся в СИЗО «Матросская тишина», Андрей Сергеевич — под домашним арестом, на который его, хоть и не сразу, выпустили в связи с серьёзными травмами лица и необходимостью постоянного наблюдения и лечения.
Игоря Пушкарёва арестовали по обвинениям по части 3 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия») и п. «а» ч. 2 ст. 204 УК РФ («Коммерческий подкуп»). Андрей Лушников обвинялся по части 3 статьи 204 УК РФ («Коммерческий подкуп»), Андрей Пушкарёв по части 4 статьи 204 УК РФ («Коммерческий подкуп, совершённый группой лиц по предварительному сговору»).
Обвинение ссылается на эпизоды работы Пушкарёва в 2009 – 2014 годах. Как сказано в материалах дела, глава Владивостока «из корыстной и иной личной заинтересованности» дал Андрею Лушникову взятку в 1,4 миллиона рублей. Деньги в 2012 – 2014 годах Лушникову якобы передавал Андрей Пушкарёв. А за это МУПВ «Дороги Владивостока» заключили с ГК «Востокцемент» контракты на поставку строительных материалов (асфальт, щебень, бетон, битум) для ремонта дорог. Следствие полагает, что стройматериалы приобретались по завышенным ценам. Игорь Пушкарёв обогатился на этом на 45 миллионов рублей, МУПВ потерпел ущерб в 158 миллионов рублей и несёт кредиторскую задолженность перед «Востокцементом» на 800 миллионов рублей.
Со временем список обвинений разрастался. 6 марта Андрей Лушников обвинён по части 2 статьи 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями, повлёкшее тяжкие последствия»). Как утверждает следствие, он в 2012 – 2014 годах содействовал в нарушении процедуры госзакупок.
В марте 2017 года братьям Пушкарёвым предъявили обвинения во взятке. Андрей Сергеевич, по версии следствия, дал Игорю Сергеевичу взятку в 75 миллионов рублей «в виде денег, иного имущества, незаконного оказания ему услуг имущественного характера», — сказано в материалах дела.
По сей день Пушкарёв находится в СИЗО «Матросская тишина», ему запрещают звонки и свидания с супругой — лишь изредка он видит старшего сына. Но, как отмечают очевидцы и СМИ, на каждом заседании он держится бодро, уверен в своей невиновности.
«Да, пусть прокурор не формально представит конкретные доказательства моей виновности. Раз следователь не пришёл, пусть тогда она перечислит конкретные основания и конкретные доказательства. Я семь месяцев под стражей. Я не вижу семью. Мне не дают свидание с женой. Мне не дают разрешение на звонки», — сказал Пушкарёв на одном из заседаний.
Арбитражный процесс
Всё время, что Пушкарёв находился у власти, а МУПВ заключало контракты с ГК «Востокцемент», контракты проверяла антимонопольная служба. В 2015 году проверка УФАС постановила, что закупки проведены по завышенным ценам и с нарушением конкуренции. Материалы этой проверки и легли в основу уголовного дела.
Но администрация Владивостока вместе с ООО «Востокцемент» обратились в краевой Арбитражный суд с тем, чтобы доказать чистоту закупок. И Фемида приняла сторону истца: 1 августа судья Саломай постановила признать решение УФАС от 12 октября 2015 года незаконным и недействительным.
Прокуратура и УФАС подали жалобу в Пятый арбитражный апелляционный суд. И 10 октября получили отказ. Решение первой инстанции оставлено без изменения. Под натиском приморской прокуратуры и УФАС прогнулся только Арбитражный суд Дальневосточного округа: 10 марта он отменил решение, дело направлено на новое рассмотрение в край.
Позиция защиты
Адвокаты временно отстранённого главы Владивостока и он сам не раз указывали на неувязки в его деле. Андрей Лушников сначала под давлением дал показания на мэра, но потом от них отказался и теперь на каждом заседании утверждает, что оба фигуранта дела невиновны.
Главное, о чём говорят адвокаты на всех судах, когда просят хотя бы отпустить Пушкарёва под залог или под домашний арест, — так это об отсутствии ущерба. ГК «Востокцемент» простила МУПВ «Дороги Владивостока» долг почти в миллиард рублей за 2008 – 2015 годы, а администрация города и вовсе выведена из числа пострадавших по делу. Справки об отсутствии дебиторской задолженности защитники мэра регулярно носят в суд, но их регулярно не принимают во внимание.
«Сначала Арбитражный суд Приморского края вынес решение о том, что в ходе организации и производства торгов никаких нарушений со стороны администрации города допущено не было. Потом выяснилось, что в период с 2008 по 2016 год предприятия ГК «Востокцемент» безвозмездно отгрузили в адрес МУПВ «Дороги Владивостока» строительных материалов почти на один миллиард рублей. Затем следствие провело экспертизу. Установили, что в 2012 году, когда Лушников приступил к руководству муниципальным предприятием, цены на строительные материалы, поставлявшиеся ГК «Востокцемент», были не выше, а существенно ниже среднерегиональных. А именно на 11 %. После этого и вовсе оказалось, что у МУПВ «Дороги Владивостока» имеется официальное уведомление от ГК «Востокцемент» о прощении долга за отгруженные строительные материалы. Более того, с полученного подобным образом МУПВ уплатило все причитающиеся налоги, а это почти 100 миллионов рублей, поступивших в бюджет. Из чего сам по себе возник вопрос о том, был ли на самом деле причинён какой-либо ущерб бюджету города?» — поясняет Константин Третьяков, адвокат Игоря Пушкарёва.
Второе обвинение — о том, что один брат дал другому взятку. Эксперты подобных эпизодов в истории российского правосудия не припомнят.
«Возбуждение уголовного дела в связи с дачей взятки одним братом в пользу другого – приём достаточно экзотический. Если рассматривать его с правовой точки зрения, то такое обвинение выглядит абсурдно, – говорит адвокат Алексей Клёцкин. – Особенно поражает формулировка, что взятка передавалась путём оказания услуг. Получается, достаточно подвезти родного брата на машине или угостить его кофе, чтобы следствие квалифицировало это как взятку».
Сам мэр Игорь Пушкарёв о взятке брату тоже высказывался в суде.
«В сейфе, из которого я якобы взял денег на взятку и внёс на счёт, находились деньги мамы, жены и брата», – рассказал Пушкарёв на суде 25 мая, когда ему и Лушникову продлили меру пресечения ещё на три месяца. Каким образом следствие сейчас собирается доказывать, что взять деньги из семейного бюджета — это коррупция, пока неясно.
Отметим, что на том же суде Пушкарёв и Лушников просили отпустить их хотя бы на домашний арест или под залог. Но аргументы о наличии маленьких детей и отличные характеристики на судью эффекта не оказали.
Общественное мнение
Как ни забавно, даже через полгода после ареста, в конце декабря прошлого года, Игорь Пушкарёв вошёл в рейтинг мэров российских городов. И, несмотря на все злоключения, оказался не в хвосте: занял 48-е место из 88. В описании на сайте Центра информационных коммуникаций «Рейтинг» (компания проводила исследование совместно с Финансовым университетом при правительстве Российской Федерации) сказано, что эксперты относятся к деятельности мэра положительно: «он демонстрировал высокую эффективность в хозяйственных вопросах, грамотно выстроил коммуникации с населением. Одобрение заслужили городские программы, продвигаемые мэром. Ставка на личное общение с населением в ходе встреч обеспечила Игорю Пушкарёву высокий рейтинг доверия». При этом эксперты говорят прямо: арест не имеет ничего общего с хозяйствованием и «трактуется как эпизод борьбы муниципального руководителя с губернатором».
Порой степень открытости градоначальника просто поражает: он прямо говорит о вещах, о которых любой другой говорить бы побоялся. Вот что пишет сам Пушкарёв в заявлении следователю по особо важным делам СК РФ. Текст заявления приведён на сайте.
«Говоря о якобы моих «...попытках организовать кампанию против органов государственной власти Приморского края», следователь тем самым указал, что истинным основанием для возбуждения уголовных дел и последующего привлечения меня к уголовной ответственности является моя политическая деятельность в Приморском крае и политический конфликт между мною, мэром Владивостока, и губернатором Приморского края Миклушевским В. В., в который «втянуты» правоохранительные органы Российской Федерации. Обострение указанного конфликта в значительной степени было обусловлено предстоящими на тот момент (18 сентября 2016 года) выборами в Государственную думу Федерального Собрания Российской Федерации и Законодательное собрание Приморского края».
Но одно дело — слова экспертов и самого Пушкарёва, другое — глас народа. Население Игоря Сергеевича поддерживает, чего не могут не замечать представители обвинения и политические оппоненты. Московский политолог Константин Калачёв даже утверждает, что ныне временно отстранённый мэр произвёл революцию в подобного рода («политических») уголовных делах. «Спустя год после ареста рейтинг Пушкарёва во Владивостоке выше, чем у губернатора, жители поддерживают мэра и считают дело сфабрикованным. Это значит, что, когда Пушкарёва доставят во Владивосток, он может рассчитывать на поддержку целого города. Не помню, чтобы по стране встречались подобные прецеденты», — сказал Калачёв.
Сам Пушкарёв всё отлично понимает и, даже находясь в заточении, делает ставку на открытость и публичность, чем отличается от других «сидельцев от политики». Он высказывается на страницах социальных сетей, делает заявления, которые выкладываются на сайт в его поддержку (кстати, вместе с документами по административному и уголовному делу — ещё один абсолютно нетипичный шаг).
А 8 марта он поздравил женщин Владивостока, заказав наружную рекламу с гвоздикой, обвитой колючей проволокой, на наружных щитах и экранах, а потом обратился с «наружки» к представителю Следкома, чтобы тот перестал угрожать его семье. Это было уже абсолютной дерзостью, поэтому неизвестные, представляясь сотрудниками краевой администрации, звонили представителям рекламных агентств, срывали баннеры и даже спиливали щиты.
С одной стороны, такая позиция даёт ему возможность заработать ещё больше политических очков, которые пригодятся в случае возвращения на должность. С другой — немного сдерживает сторону обвинения, не даёт ей «скатиться в полный беспредел». И, наконец, это просто лучший способ доказывать свою невиновность, полагают эксперты.