Кто виноват? – за что и почему год судят главу Владивостока Игоря Пушкарёва

«Сначала Арбитражный суд Приморского края вынес решение о том, что в ходе организации и производства торгов никаких нарушений со стороны администрации города допущено не было. Потом выяснилось, что в период с 2008 по 2016 год предприятия ГК «Востокцемент» безвозмездно отгрузили в адрес МУПВ «Дороги Владивостока» строительных материалов почти на один миллиард рублей. Затем следствие провело экспертизу. Установили, что в 2012 году, когда Лушников приступил к руководству муниципальным предприятием, цены на строительные материалы, поставлявшиеся ГК «Востокцемент», были не выше, а существенно ниже среднерегиональных. А именно на 11 %. После этого и вовсе оказалось, что у МУПВ «Дороги Владивостока» имеется официальное уведомление от ГК «Востокцемент» о прощении долга за отгруженные строительные материалы. Более того, с полученного подобным образом МУПВ уплатило все причитающиеся налоги, а это почти 100 миллионов рублей, поступивших в бюджет. Из чего сам по себе возник вопрос о том, был ли на самом деле причинён какой-либо ущерб бюджету города?» — поясняет Константин Третьяков, адвокат Игоря Пушкарёва.