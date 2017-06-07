Школьники Хабаровского края продолжают «сдаваться»

Posted 7 июня 2017, 03:40
Published 7 июня 2017, 03:40
Modified 1 сентября 2022, 02:56
Updated 1 сентября 2022, 02:56
Выпускники школ в Хабаровском крае сегодня, 6 июня, сдают Единый государственный экзамен по литературе и физике. Один из пунктов проведения ЕГЭ, расположенный в гимназии № 4 в дальневосточной столице, посетил губернатор Вячеслав Шпорт.
Глава региона принял участие в торжественной линейке, пожелал выпускникам успешной сдачи непростого экзамена, а также проверил систему онлайн-видеонаблюдения и подготовки конвертов с контрольными измерительными материалами.
«С каждым годом у нас растёт число выпускников, которые выбирают для сдачи точные науки. Потому что молодёжь видит, что сегодня здесь, в Хабаровском крае, реализуются масштабные инвестпроекты. И они показывают свою эффективность. Сегодня нам нужны грамотные специалисты технических, инженерных профессий, обладающие самыми современными компетенциями. Поэтому мы ожидаем от ребят высоких результатов на экзамене, ждём выпускников в вузах края, а после успешного завершения гарантируем им новые, современные, интеллектуальные рабочие места», — отметил Вячеслав Шпорт.
Физику выбрали 1413 человек. Продолжительность экзамена составляет три часа 55 минут. При выполнении заданий выпускники могут пользоваться только линейкой и непрограммируемым калькулятором. Чтобы подтвердить знание предмета, им необходимо набрать минимум 36 баллов.
Как сообщает пресс-служба регионального правительства, сдавать экзамен по литературе сегодня отправились всего 287 человек. Выпускникам необходимо набрать минимум 32 балла. Результаты школьники узнают не позднее 22 июня. Следующие испытания выпускников ждут 9 июня. Они приступят к сдаче одного из обязательных предметов ЕГЭ — русскому языку.
Всего на сдачу ЕГЭ-2017 в регионе зарегистрировались 6010 человек, из них около 610 — выпускники прошлого года. Самыми популярными предметами оказались обществознание, физика, история.
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что 31 мая школьники сдали ЕГЭ по математике базового уровня, а 2 июня — профильного. Его выбирали в основном для поступления на инженерные специальности, а также на юридические и в вузы министерства обороны России.