Школьники Хабаровского края продолжают «сдаваться»

«С каждым годом у нас растёт число выпускников, которые выбирают для сдачи точные науки. Потому что молодёжь видит, что сегодня здесь, в Хабаровском крае, реализуются масштабные инвестпроекты. И они показывают свою эффективность. Сегодня нам нужны грамотные специалисты технических, инженерных профессий, обладающие самыми современными компетенциями. Поэтому мы ожидаем от ребят высоких результатов на экзамене, ждём выпускников в вузах края, а после успешного завершения гарантируем им новые, современные, интеллектуальные рабочие места», — отметил Вячеслав Шпорт.