Беглых преступников из Николаевска-на-Амуре поймали в Комсомольске

Злоумышленники, находясь в бегах, успели обворовать два частных дома. Они похитили бытовую и дачную технику, а также продукты. Часть украденного имущества подросткам удалось продать через сайт объявлений, а вырученные деньги они потратили на личные нужды. Кое-какую технику из списка похищенного правоохранители обнаружили в квартире, где отсиживались фигуранты. Преступников отправили за решётку: в качестве меры пресечения им назначили арест.