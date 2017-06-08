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Posted 8 июня 2017, 07:30

Published 8 июня 2017, 07:30

Modified 18 февраля, 06:51

Updated 18 февраля, 06:51

Беглых преступников из Николаевска-на-Амуре поймали в Комсомольске

8 июня 2017, 07:30
Сюжет
Кража
Они не успели уехать дальше

Сотрудники правоохранительных органов Комсомольска-на-Амуре совместно с оперуполномоченными Николаевска-на-Амуре задержали ранее судимых молодых людей, которых объявили в федеральный розыск. До задержания преступники успели обчистить два частных дома.

Беглецы виновны в хищении чужого имущества и преступлении против личности в Николаевском районе, где их задержали полицейские. Дожидаться обвинения и решения суда 18-летние правонарушители не стали — они сбежали в Комсомольск-на-Амуре, после чего их объявили в федеральный розыск.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось установить, где именно находятся нарушители закона. Сотрудники правоохранительных органов задержали двоих беглецов, и они признались в совершении ещё двух преступлений», — сообщила корреспонденту агентства руководитель пресс-службы управления МВД России по Комсомольску-на-Амуре Юлия Ким.

Злоумышленники, находясь в бегах, успели обворовать два частных дома. Они похитили бытовую и дачную технику, а также продукты. Часть украденного имущества подросткам удалось продать через сайт объявлений, а вырученные деньги они потратили на личные нужды. Кое-какую технику из списка похищенного правоохранители обнаружили в квартире, где отсиживались фигуранты. Преступников отправили за решётку: в качестве меры пресечения им назначили арест.

#Мария Игнатьева#Новости#Хабаровский край#Комсомольск-на-Амуре#Мвд27#Николаевск-на-Амуре#Кража#Происшествие#Федеральный розыск#Побег
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