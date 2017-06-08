Истребители и Superjet устроят авиашоу в Комсомольске-на-Амуре

Как сообщает пресс-служба Восточного военного округа, над Амуром на высоте 200 метров пролетят пары новейших истребителей Су-35С и двух бомбардировщиков Су-34. Затем экипаж авиалайнера Sukhoi Superjet 100 выполнит элементы сложного пилотажа на предельно малых высотах. Продолжит авиационный праздник полёт истребителя Су-30СМ, пилот которого выполнит фигуры высшего пилотажа. В завершении праздника спортсмены-парашютисты десантируются с высоты 1 200-1 400 метров с двух самолётов Ан-2.