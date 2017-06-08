Истребители и Superjet устроят авиашоу в Комсомольске-на-Амуре

Posted 8 июня 2017, 04:10
Published 8 июня 2017, 04:10
Modified 1 сентября 2022, 07:42
Updated 1 сентября 2022, 07:42
Лётчики смешанного авиационного соединения Восточного военного округа станут участниками масштабного авиационного шоу в Комсомольске-на-Амуре. Праздник организуют 11 июня ко Дню города.
Как сообщает пресс-служба Восточного военного округа, над Амуром на высоте 200 метров пролетят пары новейших истребителей Су-35С и двух бомбардировщиков Су-34. Затем экипаж авиалайнера Sukhoi Superjet 100 выполнит элементы сложного пилотажа на предельно малых высотах. Продолжит авиационный праздник полёт истребителя Су-30СМ, пилот которого выполнит фигуры высшего пилотажа. В завершении праздника спортсмены-парашютисты десантируются с высоты 1 200-1 400 метров с двух самолётов Ан-2.
По информации пресс-службы администрации Комсомольска-на-Амуре, участие в празднике также примут мотодельтопланы и парапланы. Шоу на воде устроят спортсмены на каяках, каноэ, байдарках, шлюпках, гидроциклах, моторных лодках, катерах и яхтах.
Празднование Дня города начнётся 9 июня и завершится 12 июня. В Комсомольске устроят красочное шествие, участие в котором примут больше 20 тысяч человек. Также в рамках торжественных мероприятий пройдут «Парад колясок» и флешмоб женственности.