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Posted 8 июня 2017, 04:10

Published 8 июня 2017, 04:10

Modified 1 сентября 2022, 07:42

Updated 1 сентября 2022, 07:42

Истребители и Superjet устроят авиашоу в Комсомольске-на-Амуре

8 июня 2017, 04:10
Сюжет
ВВО
Представление проведут в рамках празднования Дня города

Лётчики смешанного авиационного соединения Восточного военного округа станут участниками масштабного авиационного шоу в Комсомольске-на-Амуре. Праздник организуют 11 июня ко Дню города.

Как сообщает пресс-служба Восточного военного округа, над Амуром на высоте 200 метров пролетят пары новейших истребителей Су-35С и двух бомбардировщиков Су-34. Затем экипаж авиалайнера Sukhoi Superjet 100 выполнит элементы сложного пилотажа на предельно малых высотах. Продолжит авиационный праздник полёт истребителя Су-30СМ, пилот которого выполнит фигуры высшего пилотажа. В завершении праздника спортсмены-парашютисты десантируются с высоты 1 200-1 400 метров с двух самолётов Ан-2.

По информации пресс-службы администрации Комсомольска-на-Амуре, участие в празднике также примут мотодельтопланы и парапланы. Шоу на воде устроят спортсмены на каяках, каноэ, байдарках, шлюпках, гидроциклах, моторных лодках, катерах и яхтах.

Празднование Дня города начнётся 9 июня и завершится 12 июня. В Комсомольске устроят красочное шествие, участие в котором примут больше 20 тысяч человек. Также в рамках торжественных мероприятий пройдут «Парад колясок» и флешмоб женственности.

#Новости#Хабаровский край#Общество#Комсомольск-на-Амуре#ВВО#День города#Авиация
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