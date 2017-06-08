Мария Захарова заявила, что МИД контролирует ситуацию на границе с КНДР

Известный в стране спикер отметила, что сегодня во Владивостоке проходит выездной брифинг министерства иностранных дел. По словам Захаровой, она получила предварительно немало вопросов по проблематике дальневосточных регионов. В том числе её попросили прокомментировать отношения с Китаем и Японией. Ответ на этот и остальные вопросы – в подробном вечернем отчётном материале РИА «Восток-Медиа».