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Posted 8 июня 2017, 07:45

Published 8 июня 2017, 07:45

Modified 17 августа 2022, 09:15

Updated 17 августа 2022, 09:15

Мария Захарова заявила, что МИД контролирует ситуацию на границе с КНДР

8 июня 2017, 07:45
Сюжет
МедиаСаммит - 2017 во Владивостоке
В столице Приморского края проходит выездной брифинг федерального министерства

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сегодня стала участницей Дальневосточного МедиаСаммита во Владивостоке. В эти минуты в кампусе Дальневосточного федерального университета проходит пресс-конференция с Захаровой, собравшая десятки представителей российских и зарубежных СМИ.

Как сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа» с места событий, не дожидаясь вопросов от приморцев, Мария Захарова затронула северокорейскую тему.

«Глубокую озабоченность вызывают продолжающиеся испытания ракет в Северной Корее. Мы убеждены, что подобные шаги усугубляют напряжённость в регионе. Россия поддержала принятие 2 июня резолюции Совета безопасности ООН о введении новых санкций в отношении ряда юридических и физических лиц Северной Кореи», – подчеркнула она. По словам Захаровой, МИД следит за развитием ситуации на границе России и КНДР.

Известный в стране спикер отметила, что сегодня во Владивостоке проходит выездной брифинг министерства иностранных дел. По словам Захаровой, она получила предварительно немало вопросов по проблематике дальневосточных регионов. В том числе её попросили прокомментировать отношения с Китаем и Японией. Ответ на этот и остальные вопросы – в подробном вечернем отчётном материале РИА «Восток-Медиа».

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