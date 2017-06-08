Музеи ДВО РАН вновь ждут детей и родителей на семейные игры-путешествия

В этом году во Владивостоке продолжится проект «Путешествие в науку. Наука в путешествии», начатый год назад по инициативе музея Национального центра морской биологии ДВО РАН. Этот проект, представленный сотрудницей музея Лилией Кондрашовой, в 2015 году стал победителем конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире» и получил грант от благотворительного фонда В. Потанина. В его реализации задействовано пять естественно-научных музеев: это музей Национального центра морской биологии (бывшего Института биологии моря им. А. В. Жирмунского), Океанариум ДВО РАН, минералогический музей Дальневосточного геологического института, музей «Природа моря и её охрана» Дальневосточного морского заповедника и Ботанический сад-институт ДВО РАН.