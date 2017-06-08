Музеи ДВО РАН вновь ждут детей и родителей на семейные игры-путешествия

Posted 8 июня 2017, 06:15
Published 8 июня 2017, 06:15
Modified 14 декабря 2023, 16:05
Updated 14 декабря 2023, 16:05
В этом году во Владивостоке продолжится проект «Путешествие в науку. Наука в путешествии», начатый год назад по инициативе музея Национального центра морской биологии ДВО РАН. Этот проект, представленный сотрудницей музея Лилией Кондрашовой, в 2015 году стал победителем конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире» и получил грант от благотворительного фонда В. Потанина. В его реализации задействовано пять естественно-научных музеев: это музей Национального центра морской биологии (бывшего Института биологии моря им. А. В. Жирмунского), Океанариум ДВО РАН, минералогический музей Дальневосточного геологического института, музей «Природа моря и её охрана» Дальневосточного морского заповедника и Ботанический сад-институт ДВО РАН.
«Наш проект направлен на формирование культурно-образовательной среды, создающей условия для вовлечения жителей в изучение и сохранение природного и культурного наследия, появления новых смыслов в культуре традиционного для Приморского края отдыха на побережье. Межмузейный маршрут объединяет посещение академических естественно-научных музеев во Владивостоке с самостоятельными путешествиями-исследованиями по морскому побережью Приморского края. В этом году грантового финансирования у проекта нет», - рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа» координатор проекта Лилия Кондрашова.
Межмузейный маршрут представляет собой семейную игру-путешествие. Покупая билет, участники игры получают игровой путеводитель с заданиями и папку путешественника. Папка содержит план расположения музеев на карте города, информацию о режиме работы музеев и контактную информацию. Маршрут состоит из нескольких этапов: сначала семьи посещают музеи, знакомятся с экспозициями, проводят эксперименты, учатся ориентироваться в мире минералов, прибрежной фауны и флоры, отвечают на вопросы и получают материалы для самостоятельного путешествия в формате полевого дневника. Затем они совершают cамостоятельные путешествия на побережье, пользуясь картами маршрутов на сайте проекта, исследовательскими методиками, материалами для определения живых организмов, минералов и возможностью задать вопросы научным сотрудникам институтов ДВО РАН.
В прошлом году, по словам Лилии Кондрашовой, маршрут хотя бы в одном музее из пяти прошли 307 семей, а 154 семьи побывали в четырёх музеях. Второй этап маршрута - самостоятельные семейные экспедиции с виртуальной поддержкой научных сотрудников - прошли 67 семейных экспедиционных отрядов. Всего проектом было охвачено более 800 человек.
В этом году проект опять проходит в те же даты – с 17 июня по 7 июля.