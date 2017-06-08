Под крылом Аэрофлота: перевозчик выступил партнёром МедиаСаммита-2017

Posted 7 июня 2017, 23:41
Published 7 июня 2017, 23:41
Modified 17 февраля, 19:10
Updated 17 февраля, 19:10
Авиатранспортную поддержку Дальневосточного МедиаСаммита взяла на себя компания Аэрофлот, имеющая статус официального авиаперевозчика крупнейшего отраслевого форума. Известные российские журналисты посетят МедиаCаммит-2017, который пройдёт во Владивостоке 8 – 10 июня. Мероприятие соберёт не только представителей СМИ федерального и регионального уровней, пресс-служб со всего Дальнего Востока, но и известных на всю страну медиаперсон.
«Для нас участие в МедиаСаммите – это важное событие. Мы хотим сделать Дальний Восток ближе и доступнее как для жителей центральных регионов, так и для самих дальневосточников. Регулярные рейсы Аэрофлота, которые связывают крупные центры ДФО и Москву, внутренние региональные рейсы нашей дочерней авиакомпании «Аврора» – всё это возможности не просто для путешествий и новых открытий, но для кросс-культурного обмена, для профессионального роста», – подчеркнула директор дальневосточного филиала ПАО «Аэрофлот» Ирина Лапицкая.
Она сообщила, что на выставке в рамках МедиаСаммита можно будет увидеть фотоэкспозицию приморских фотоблогеров «Под крылом Аэрофлота», творческий порыв которых решено поддержать в компании.
«На ней будут представлены фотографии, сделанные в ходе перелёта одним из самых коротких маршрутов в линейке группы Аэрофлот – из Владивостока в посёлок Преображение Лазовского района Приморского края. Этот посёлок, расположенный на берегу живописной бухты Японского моря, окружён Лазовским государственным заповедником. Примерно 150 километров по прямой, а полёт занимает всего 40 минут. Сам авиамаршрут открыт в августе 2016 года», – сообщила Ирина Лапицкая.
«Мы хотим привлечь всеобщее внимание к региону, в том числе к красоте его природы, неповторимым ландшафтам, открывающимся как с неба, так и на земле», – заключила Ирина Лапицкая.