Под крылом Аэрофлота: перевозчик выступил партнёром МедиаСаммита-2017

«Для нас участие в МедиаСаммите – это важное событие. Мы хотим сделать Дальний Восток ближе и доступнее как для жителей центральных регионов, так и для самих дальневосточников. Регулярные рейсы Аэрофлота, которые связывают крупные центры ДФО и Москву, внутренние региональные рейсы нашей дочерней авиакомпании «Аврора» – всё это возможности не просто для путешествий и новых открытий, но для кросс-культурного обмена, для профессионального роста», – подчеркнула директор дальневосточного филиала ПАО «Аэрофлот» Ирина Лапицкая.