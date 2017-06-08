В России хотят запретить Tor и VPN

Posted 8 июня 2017, 15:10
Published 8 июня 2017, 15:10
Modified 1 сентября 2022, 07:42
Updated 1 сентября 2022, 07:42
Депутаты представляющие “Единую Россию”, КПРФ и “Справедливую Россию” внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект о запрете использования VPN-сервисов и анонимайзеров. Об этом 8 июня пишет портал utro.ru.
Сайты и сервисы, которые помогают россиянам обходить блокировки Роскомнадзора, могут стать вне закона. Чиновники намерены обязать интернет-ресурсы сотрудничать с властями и не позволять гражданам, получать доступ к запрещенной информации.
Нарушителей планируется наказывать 30-дневной блокировкой.