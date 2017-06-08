Звезду МИД Марию Захарову предложили откормить во Владивостоке

Posted 7 июня 2017, 22:57
Published 7 июня 2017, 22:57
Modified 17 февраля, 19:13
Updated 17 февраля, 19:13
Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова готовится к Дальневосточному МедиаСаммиту. Официальный представитель МИД поделилась фотографией с самолёта, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Сегодня, 8 июня, во Владивостоке в кампусе Дальневосточного федерального университета открывается главное событие медиаотрасли на Дальнем Востоке – Дальневосточный МедиаСаммит – 2017. Одним из хедлайнеров мероприятия как раз и является Мария Захарова.
Буквально 9 часов назад на своей странице в Instagram Захарова разместила фотографию из самолёта.
«Летим с главным редактором телеканала 360' Славой Духиным во Владивосток на медиасаммит. Розовый в тренде», - написала представитель МИД.
Дальневосточные подписчики уже начали приветствовать известную персону в Приморье, а также приглашать в другие регионы – на Колыму, Сахалин и в Хабаровск. Некоторые вовсе попросили хорошо кормить Захарову и привезти хорошей погоды.
«Друзья, кто приглашает Марию к себе, не забывайте кормить её», «Привезите хорошей погоды, Мария», «Круто! Добро пожаловать в самый красивый, гостеприимный и харизматичный город России!!!» - пишут пользователи.
Как уже писало РИА «Восток-Медиа», в рамках саммита сегодня состоится брифинг директора департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации Марии Захаровой.