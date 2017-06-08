vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 7 июня 2017, 22:57

Published 7 июня 2017, 22:57

Modified 17 февраля, 19:13

Updated 17 февраля, 19:13

Звезду МИД Марию Захарову предложили откормить во Владивостоке

7 июня 2017, 22:57
Сюжет
МедиаСаммит - 2017 во Владивостоке
Официальный представитель министерства сделает ряд фирменных заявлений

Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова готовится к Дальневосточному МедиаСаммиту. Официальный представитель МИД поделилась фотографией с самолёта, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сегодня, 8 июня, во Владивостоке в кампусе Дальневосточного федерального университета открывается главное событие медиаотрасли на Дальнем Востоке – Дальневосточный МедиаСаммит – 2017. Одним из хедлайнеров мероприятия как раз и является Мария Захарова.

Буквально 9 часов назад на своей странице в Instagram Захарова разместила фотографию из самолёта.

«Летим с главным редактором телеканала 360' Славой Духиным во Владивосток на медиасаммит. Розовый в тренде», - написала представитель МИД.

Дальневосточные подписчики уже начали приветствовать известную персону в Приморье, а также приглашать в другие регионы – на Колыму, Сахалин и в Хабаровск. Некоторые вовсе попросили хорошо кормить Захарову и привезти хорошей погоды.

«Друзья, кто приглашает Марию к себе, не забывайте кормить её», «Привезите хорошей погоды, Мария», «Круто! Добро пожаловать в самый красивый, гостеприимный и харизматичный город России!!!» - пишут пользователи.

Как уже писало РИА «Восток-Медиа», в рамках саммита сегодня состоится брифинг директора департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации Марии Захаровой.

#Новости#Общество#МедиаСаммит - 2017 во Владивостоке#МедиаСаммит-2017
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика