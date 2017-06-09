Хабаровчане завалили Перинатальный центр вещами для отказников

По её словам, в медицинском учреждении был период, когда в стационаре находилось много асоциальных семей. На время нахождения в центре им выдавали вещи для детей во временное использование, однако в больницу их так и не вернули. Возник дефицит ползунков и распашонок, а позже подгузников и пелёнок — в Перинатальном центре много отказников. За неделю фельдшер передаёт в больницу № 9 по три-четыре малыша, которые оказались не нужны родителям.