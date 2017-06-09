Хабаровчане завалили Перинатальный центр вещами для отказников

Posted 9 июня 2017, 04:20
Published 9 июня 2017, 04:20
Modified 18 февраля, 06:50
Updated 18 февраля, 06:50
Жители дальневосточной столицы не остались в стороне от просьб Перинатального центра помочь детям-отказникам. Неравнодушные хабаровчане откликнусь на объявления в социальных сетях и за сутки собрали все необходимые вещи.
«Нам привезли подгузники, распашонки, ползунки, носочки и шапочки. Сегодня всё сдали в стирку. Я не ожидала, что будет такой наплыв звонков и отзывов — откликнулся почти весь город. За сутки всё собрали. Весь день принимали звонки и вещи», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа – Хабаровск» фельдшер-диспетчер по приёму-передаче вызовов неонатальной бригады Лариса Канашкина.
По её словам, в медицинском учреждении был период, когда в стационаре находилось много асоциальных семей. На время нахождения в центре им выдавали вещи для детей во временное использование, однако в больницу их так и не вернули. Возник дефицит ползунков и распашонок, а позже подгузников и пелёнок — в Перинатальном центре много отказников. За неделю фельдшер передаёт в больницу № 9 по три-четыре малыша, которые оказались не нужны родителям.
«Детей-отказников очень много, причём отказываются не только асоциальные семьи, но и нормальные, и те, в которых уже есть дети. Причём отказываются от здоровых детей», — отметила Лариса Канашкина.
Несмотря на то, что сбор окончен, помочь детям можно всегда — в учреждении примут одежду, пелёнки и памперсы, поскольку отказников меньше не становится. Передать вещи можно в неонатальный корпус Перинатального центра.
Также необходимое младенцам можно направить в дома ребёнка и в больницу № 9, куда отказников доставляют из роддомов. Особенно учреждение нуждается в кроватках. Агентство писало, что Хабаровская епархия несколько раз в году проводит акцию по сбору подгузников для детей, оставшихся без родителей. В последний раз неравнодушные горожане собрали больше четырёх тысяч подгузников, а также средства гигиены и пелёнки.