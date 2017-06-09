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Posted 9 июня 2017, 04:20

Published 9 июня 2017, 04:20

Modified 18 февраля, 06:50

Updated 18 февраля, 06:50

Хабаровчане завалили Перинатальный центр вещами для отказников

9 июня 2017, 04:20
Сюжет
Дети
Неравнодушные горожане за один день собрали всё необходимое для младенцев

Жители дальневосточной столицы не остались в стороне от просьб Перинатального центра помочь детям-отказникам. Неравнодушные хабаровчане откликнусь на объявления в социальных сетях и за сутки собрали все необходимые вещи.

«Нам привезли подгузники, распашонки, ползунки, носочки и шапочки. Сегодня всё сдали в стирку. Я не ожидала, что будет такой наплыв звонков и отзывов — откликнулся почти весь город. За сутки всё собрали. Весь день принимали звонки и вещи», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа – Хабаровск» фельдшер-диспетчер по приёму-передаче вызовов неонатальной бригады Лариса Канашкина.

По её словам, в медицинском учреждении был период, когда в стационаре находилось много асоциальных семей. На время нахождения в центре им выдавали вещи для детей во временное использование, однако в больницу их так и не вернули. Возник дефицит ползунков и распашонок, а позже подгузников и пелёнок — в Перинатальном центре много отказников. За неделю фельдшер передаёт в больницу № 9 по три-четыре малыша, которые оказались не нужны родителям.

«Детей-отказников очень много, причём отказываются не только асоциальные семьи, но и нормальные, и те, в которых уже есть дети. Причём отказываются от здоровых детей», — отметила Лариса Канашкина.

Несмотря на то, что сбор окончен, помочь детям можно всегда — в учреждении примут одежду, пелёнки и памперсы, поскольку отказников меньше не становится. Передать вещи можно в неонатальный корпус Перинатального центра.

Также необходимое младенцам можно направить в дома ребёнка и в больницу № 9, куда отказников доставляют из роддомов. Особенно учреждение нуждается в кроватках. Агентство писало, что Хабаровская епархия несколько раз в году проводит акцию по сбору подгузников для детей, оставшихся без родителей. В последний раз неравнодушные горожане собрали больше четырёх тысяч подгузников, а также средства гигиены и пелёнки.

#Ксения Мурзина#Новости#Хабаровский край#Общество#Хабаровск#Дети#Благотворительность#Помощь#Перинатальный центр
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