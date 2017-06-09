В Эльбане селянка украла у собутыльника деньги и попыталась замести следы

Безработная 21-летняя злоумышленница в компании друзей выпивала у заявителя дома, а когда он уснул, украла у мужчины карту. Сняв с неё деньги в ближайшем терминале, женщина вернулась к родственнику и удалила с мобильного телефона смс-сообщение от банка. Но воровке показалось, что она мало украла — на следующий день женщина обналичила ещё часть суммы, на этот раз забыв удалить оповещение. Это и выдало злоумышленницу. Полицейские вручили ей подписку о невыезде.