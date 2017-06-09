В Эльбане селянка украла у собутыльника деньги и попыталась замести следы

Posted 9 июня 2017, 05:40
Published 9 июня 2017, 05:40
Modified 18 февраля, 06:50
Updated 18 февраля, 06:50
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Амурскому району задержали жительницу села Эльбан, которую подозревают в краже денег с карты. Правоохранители предполагают, что она обокрала своего родственника. Так и было: женщину подвела жадность.
В районный отдел полиции обратился житель Эльбана. Мужчина заявил, что с его банковского счета пропали 12 тысяч рублей. Под подозрение попала женщина, которая накануне выпивала вместе с потерпевшим — она приходится сельчанину родственницей и знала пин-код от кредитной карты. В ходе оперативно-розыскных мероприятий версия подтвердилась.
Безработная 21-летняя злоумышленница в компании друзей выпивала у заявителя дома, а когда он уснул, украла у мужчины карту. Сняв с неё деньги в ближайшем терминале, женщина вернулась к родственнику и удалила с мобильного телефона смс-сообщение от банка. Но воровке показалось, что она мало украла — на следующий день женщина обналичила ещё часть суммы, на этот раз забыв удалить оповещение. Это и выдало злоумышленницу. Полицейские вручили ей подписку о невыезде.
«В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело. Нарушительнице грозит до пяти лет лишения свободы. Такая мера пресечения предусмотрена частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.
С подобной ситуацией столкнулись два жителя Комсомольска-на-Амуре. Один из них стал жертвой кражи по собственной невнимательности. Мужчина отдал банковскую карту своей знакомой и попросил снять с неё наличность. Когда потерпевший уснул, злоумышленница похитила носитель, сняла с него деньги и скрылась. Второго комсомольчанина обокрали пока он спал. Его приятель украл из барсетки кредитку, снял с нее 160 тысяч рублей и спустил на украшения, дорогой алкоголь и смартфон.