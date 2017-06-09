В Советской Гавани суд остановил строительство угольного терминала

Posted 8 июня 2017, 23:40
Published 8 июня 2017, 23:40
Modified 18 февраля, 06:54
Updated 18 февраля, 06:54
Вокруг ещё недостроенного угольного терминала в Советско-Гаванском районе разгорелся новый скандал. Возведение одного из объектов на площадке в бухте Эгге приостановил суд, однако компания «Ремсталь» продолжает возведение.
В бухте собирались заниматься перевалкой сжиженного газа, но пока на площадке только уголь. Новый терминал, использующий старую технологию открытого способа перегрузки — причина головной боли всего города. Уже готовы первые склады для хранения топлива, но местные жители сомневаются, что технология защиты от пыли оградит населённый пункт от проблемы, с которой столкнулись в посёлке Ванино. Росприроднадзор через суд приостановил перегрузку угля.
Инициативная группа жителей добилась встречи с инвестором, но проектно-сметной документации на строительство объектов, перевалку угля и новый терминал так и не увидела. Представители компании «Ремсталь» заявили, что проект находится на доработке. А специалисты территориального отдела краевого управления Роспотребнадзора выяснили, что у компании нет нескольких согласованных проектов: санитарно-защитной зоны, программы производственного контроля и предельно-допустимых выбросов.
«На сегодняшний день санитарно-эпидемиологическое заключение не получено, выявлены нарушения небольшие и проект отклонён от согласования», — рассказала корреспонденту программы «Вести-Хабаровск» и.о. начальника территориального отдела Роспотребнадзора по Хабаровскому краю в Ванинском и Советско-Гаванском районах Ольга Королькова.
Чтобы сгладить углы и найти путь мирного сосуществования с жителями Советской Гавани, «Ремсталь» монтирует систему водоотведения, ограждение для открытых складов. Параллельно строит железнодорожные пути без разрешения на эти работы.
«Предварительно дважды компания была привлечена к ответственности в виде штрафа, но свою деятельность по незаконному строительству объекта не прекратила», — отметил председатель комитета госстройнадзора правительства Хабаровского края Олег Сутурин.
Суд первой инстанции согласился с доводами госстройнадзора и приостановил строительство железнодорожных путей в бухте Эгге на 90 дней, но решение в законную силу не вступило, компания «Ремсталь» его опротестовала. Новое рассмотрение иска состоится в шестом арбитражном апелляционном суде во второй половине июня.