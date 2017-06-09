В Советской Гавани суд остановил строительство угольного терминала

В бухте собирались заниматься перевалкой сжиженного газа, но пока на площадке только уголь. Новый терминал, использующий старую технологию открытого способа перегрузки — причина головной боли всего города. Уже готовы первые склады для хранения топлива, но местные жители сомневаются, что технология защиты от пыли оградит населённый пункт от проблемы, с которой столкнулись в посёлке Ванино. Росприроднадзор через суд приостановил перегрузку угля.