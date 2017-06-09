В центре онкологии в Хабаровске пациентов кормили сомнительной крупой

Нарушения выявили сотрудники управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области во время плановой проверки. По информации пресс-службы ведомства, в онкоцентре закупили гречку без документов о безопасности, а также четыре партии крупы общей массой 198,3 килограмма, которые не соответствовали требованиям ГОСТов по показателям качества. Эти нарушения коснулись риса, овсяных хлопьев, перловки и пшеницы.