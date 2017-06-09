В центре онкологии в Хабаровске пациентов кормили сомнительной крупой

Posted 9 июня 2017, 03:20
Published 9 июня 2017, 03:20
Modified 18 февраля, 06:51
Updated 18 февраля, 06:51
В Хабаровском краевом клиническом центре онкологии, который находится в дальневосточной столице, обнаружили крупы без документов и с нарушениями требований ГОСТов. Выяснилось, что эти продукты использовали для приготовления еды, которой кормили пациентов. Юридическое лицо привлекли к административной ответственности.
Нарушения выявили сотрудники управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области во время плановой проверки. По информации пресс-службы ведомства, в онкоцентре закупили гречку без документов о безопасности, а также четыре партии крупы общей массой 198,3 килограмма, которые не соответствовали требованиям ГОСТов по показателям качества. Эти нарушения коснулись риса, овсяных хлопьев, перловки и пшеницы.
В лаборатории провели необходимые исследования, и эксперты дали заключение о том, что крупу нельзя употреблять в пищу. Сотрудники Россельхознадзора выдали предписание о запрете использования партий. На юридическое и несколько должностных лиц краевого онкологического центра завели дела об административных правонарушениях. Сотрудникам назначили наказания в виде штрафов, а медицинскому учреждению вынесли предупреждение.