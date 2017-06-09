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Posted 9 июня 2017, 03:20

Published 9 июня 2017, 03:20

Modified 18 февраля, 06:51

Updated 18 февраля, 06:51

В центре онкологии в Хабаровске пациентов кормили сомнительной крупой

9 июня 2017, 03:20
Сюжет
Россельхознадзор
В медучреждении готовили блюда из не пригодных в пищу продуктов

В Хабаровском краевом клиническом центре онкологии, который находится в дальневосточной столице, обнаружили крупы без документов и с нарушениями требований ГОСТов. Выяснилось, что эти продукты использовали для приготовления еды, которой кормили пациентов. Юридическое лицо привлекли к административной ответственности.

Нарушения выявили сотрудники управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области во время плановой проверки. По информации пресс-службы ведомства, в онкоцентре закупили гречку без документов о безопасности, а также четыре партии крупы общей массой 198,3 килограмма, которые не соответствовали требованиям ГОСТов по показателям качества. Эти нарушения коснулись риса, овсяных хлопьев, перловки и пшеницы.

В лаборатории провели необходимые исследования, и эксперты дали заключение о том, что крупу нельзя употреблять в пищу. Сотрудники Россельхознадзора выдали предписание о запрете использования партий. На юридическое и несколько должностных лиц краевого онкологического центра завели дела об административных правонарушениях. Сотрудникам назначили наказания в виде штрафов, а медицинскому учреждению вынесли предупреждение.

#Полина Песляк#Новости#Хабаровский край#Общество#Хабаровск#Россельхознадзор#Крупы#ГОСТ
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