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Posted 11 июня 2017, 03:15

Published 11 июня 2017, 03:15

Modified 17 февраля, 19:09

Updated 17 февраля, 19:09

В Чугуевском районе Приморья сняли режим ЧС

11 июня 2017, 03:15
Сюжет
ЧС
Вода ушла со всех подтопленных огородов и придомовых участков

В Чугуевском муниципальном районе стабилизировалась паводковая обстановка. Вода ушла со всех подтопленных огородов и придомовых участков в сёлах Новомихайловка, Антоновка и Кокшаровка. В связи с этим глава района снял режим чрезвычайной ситуации.

как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Приморскому краю, завершилось восстановление моста через реку Извилинка. По нему возможен проезд всех видов транспорта без ограничения. Автомобильное сообщение Извилинка-Берёзовка также восстановлено.

Подтопления других дорог и мостов в районе нет, по ним двигается как легковой транспорт, так и большегрузы. К восстановлению повреждённого моста и участков дорог привлекли 14 человек и восемь единиц техники, в том числе экскаватор и три самосвала.

Из-за сильных осадков с 1 по 4 июня в Чугуевском районе произошёл подъём уровня воды в реках Уссури, Павловка и Извилинка до 1,2 метра. Спасатели контролировали обеспечение жителей пострадавших сёл продуктами питания, водой и медикаментами, также помогали расчищать придомовые территории и следили за гидрологической обстановкой. Особое внимание уделяли работе с маломобильной категорией граждан и с детьми. Ситуация до сих пор находится под постоянным контролем сотрудников МЧС.

#Ксения Мурзина#Новости#Общество#ЧС#ГУ МЧС#Паводки#Подтопление
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