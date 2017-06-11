В Чугуевском районе Приморья сняли режим ЧС

Posted 11 июня 2017, 03:15
Published 11 июня 2017, 03:15
Modified 17 февраля, 19:09
Updated 17 февраля, 19:09
В Чугуевском муниципальном районе стабилизировалась паводковая обстановка. Вода ушла со всех подтопленных огородов и придомовых участков в сёлах Новомихайловка, Антоновка и Кокшаровка. В связи с этим глава района снял режим чрезвычайной ситуации.
как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Приморскому краю, завершилось восстановление моста через реку Извилинка. По нему возможен проезд всех видов транспорта без ограничения. Автомобильное сообщение Извилинка-Берёзовка также восстановлено.
Подтопления других дорог и мостов в районе нет, по ним двигается как легковой транспорт, так и большегрузы. К восстановлению повреждённого моста и участков дорог привлекли 14 человек и восемь единиц техники, в том числе экскаватор и три самосвала.
Из-за сильных осадков с 1 по 4 июня в Чугуевском районе произошёл подъём уровня воды в реках Уссури, Павловка и Извилинка до 1,2 метра. Спасатели контролировали обеспечение жителей пострадавших сёл продуктами питания, водой и медикаментами, также помогали расчищать придомовые территории и следили за гидрологической обстановкой. Особое внимание уделяли работе с маломобильной категорией граждан и с детьми. Ситуация до сих пор находится под постоянным контролем сотрудников МЧС.