Чиновники нашли нарушения в организации митинга хабаровской оппозиции

Posted 12 июня 2017, 11:50
Published 12 июня 2017, 11:50
Modified 17 сентября 2022, 14:33
Updated 17 сентября 2022, 14:33
В Хабаровске сегодня, 12 июня, местные оппозиционеры отметили День России митингом и шествием, посвятив мероприятия борьбе с коррупцией. Как писало РИА «Восток-Медиа», администрация города согласовала масштабную акцию, сместив её с заявленной Комсомольской площади в парк «Динамо» и на Уссурийский бульвар. Однако чиновники, несмотря на официальное «разрешение», усмотрели в действиях оппозиционеров нарушение.
Организаторы митинга и шествия — активисты хабаровского штаба Алексея Навального — указали в заявке на мероприятие предполагаемую численность участников: 90 человек. В реальности к началу митинга у стадиона в парке «Динамо» собрались около 500 горожан, а к началу шествия их количество значительно выросло. Большая колонна, двигаясь по Уссурийскому бульвару, задерживалась на пешеходных переходах, поэтому участники антикоррупционной акции не уложились в заявленное время. Представитель мэрии Хабаровска, который наблюдал за мероприятием, в беседе с корреспондентом агентства сообщил, что это нарушение со стороны организаторов.
«Здесь явное нарушение в том, что организаторы не уложились в заявленное время. А причина в том, что организаторы заведомо подавали заявку, где было указано одно количество людей, а по итогу оно превысило заявленное минимум в 10 раз. В уведомлении же было указано 90 человек. Фактически сейчас в акции участвуют минимум 800-900 горожан», — прокомментировал начальник организационно-методического отдела управления делами администрации Хабаровска Максим Шемчук.
Из-за «срыва» графика оппозиционерам и горожанам, которые решили в День России выступить против коррупции, часть маршрута до памятника пограничникам пришлось пройти «мирно» — без демонстрации плакатов и выкрикивания лозунгов. Там акция завершилась — большинство участников разошлись, некоторые решили прогуляться по центральной улице города до площади имени Ленина. Кураторы мероприятия не посчитали превышение численности хабаровчан организационной ошибкой.
«Где-то есть протокол подсчёта, чтобы назвать это нарушением? Люди имеют право выходить на площади — столько, сколько считают нужным. Мы никого не имеем права ограничивать, нам важен каждый человек. В принципе, на трибуне тоже мог выступить каждый. В целом, всё прошло отлично», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» координатор хабаровского штаба оппозиционеров Алексей Ворсин.
Агентство писало, что за три дня до антикоррупционного митинга Краснофлотский районный суд присудил Ворсину штраф — 150 тысяч рублей за повторное нарушение организации и проведения массовых мероприятий. Политического активиста обвинили в незаконной агитации несогласованного митинга, хотя мэрия Хабаровска выдала организаторам, в число которых Алексей Ворсин не входил, «санкцию» на проведение акции в парке «Динамо».