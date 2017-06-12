Чиновники нашли нарушения в организации митинга хабаровской оппозиции

Организаторы митинга и шествия — активисты хабаровского штаба Алексея Навального — указали в заявке на мероприятие предполагаемую численность участников: 90 человек. В реальности к началу митинга у стадиона в парке «Динамо» собрались около 500 горожан, а к началу шествия их количество значительно выросло. Большая колонна, двигаясь по Уссурийскому бульвару, задерживалась на пешеходных переходах, поэтому участники антикоррупционной акции не уложились в заявленное время. Представитель мэрии Хабаровска, который наблюдал за мероприятием, в беседе с корреспондентом агентства сообщил, что это нарушение со стороны организаторов.