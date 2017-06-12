Жители Совгавани обратились к Путину для прекращения перевалки угля

«Наш город всегда был городом рыбаков и судоремонтников. В настоящее время в Советско-Гаванском районе насчитывается 17 рыборазводных, рыбодобывающих предприятий, в которые вложены федеральные деньги. Эти предприятия являются в настоящее время градообразующими, и они оказались под угрозой уничтожения. Наша глубоководная просторная гавань позволяет строить и ремонтировать в ней суда с любым водоизмещением и формировать промышленный кластер. А сегодня мы наблюдаем сырьевой колониальный бизнес, который всячески подавляет с подачи местной и краевой администрации самостоятельные очаги высокотехнологичной промышленности», — сообщила Ольга Глебова.