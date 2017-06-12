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Posted 12 июня 2017, 02:50

Published 12 июня 2017, 02:50

Modified 18 февраля, 06:54

Updated 18 февраля, 06:54

Жители Совгавани обратились к Путину для прекращения перевалки угля

12 июня 2017, 02:50
Они записали свою просьбу на видео и отправили президенту страны

В Хабаровском крае жители Советской Гавани попросили президента России Владимира Путина остановить перевалку угля в своём городе. Они записали видеообращение и отправили его главе страны накануне «прямой линии». Как писало РИА «Восток-Медиа», она состоится 15 июня.

К президенту обратилась жительница Совгавани Ольга Глебова. На кадрах за её спиной стоит множество горожан, которые держат в руках плакаты с лозунгами против перевалки угля. По её словам, богатый на рыбу населённый пункт загрязняется и это угрожает здоровью жителей района, а также уничтожению флоры и фауны Татарского пролива.

«Наш город всегда был городом рыбаков и судоремонтников. В настоящее время в Советско-Гаванском районе насчитывается 17 рыборазводных, рыбодобывающих предприятий, в которые вложены федеральные деньги. Эти предприятия являются в настоящее время градообразующими, и они оказались под угрозой уничтожения. Наша глубоководная просторная гавань позволяет строить и ремонтировать в ней суда с любым водоизмещением и формировать промышленный кластер. А сегодня мы наблюдаем сырьевой колониальный бизнес, который всячески подавляет с подачи местной и краевой администрации самостоятельные очаги высокотехнологичной промышленности», — сообщила Ольга Глебова.

По её словам, на митинге против перевалки угля открытым способом в черте города удалось собрать 11,5 тысячи подписей. Жители Советской Гавани напомнили президенту об объявленном в России Годе экологии и попросили прислушаться к мнению горожан.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что суд приостановил возведение угольного терминала компании «Ремсталь», однако строительство объекта продолжилось. Специалисты краевого управления Роспотребнадзора выяснили, что у организации нет нескольких согласованных проектов: санитарно-защитной зоны, программы производственного контроля и предельно допустимых выбросов. Суд приостановил строительство железнодорожных путей в бухте Эгге на 90 дней, но «Ремсталь» его опротестовала. Новое рассмотрение иска состоится во второй половине июня.

#Полина Песляк#Новости#Хабаровский край#Общество#Угольная пыль#Советско-Гаванский район
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