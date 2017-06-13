Автомобилистов Владивостока предупредили о новых трудностях

Posted 13 июня 2017, 07:08
Published 13 июня 2017, 07:08
Modified 1 сентября 2022, 07:42
Updated 1 сентября 2022, 07:42
Сегодня, 13 июня, мэрия Владивостока напомнила о готовящихся праздничных мероприятиях в честь Дня города и заодно предупредила автомобилистов. В связи с театрализованным шествием по Светланской и другими событиями на центральных улицах водителям придётся учитывать это и объезжать.
По данным пресс-службы городской администрации, празднование 157-летия Владивостока пройдёт 29, 30 июня и 1 июля. Первые два дня - основные торжественные мероприятия, а на третий - шествие горожан по Светланской, народные гулянья, тематические концертные программы на центральной площади, в скверах и на набережной Спортивной гавани. В связи с этим 1 июля появятся ограничения движения и парковки всех видов транспорта на ряде улиц.
С 8 до 14 часов:
- по улице Уборевича: от пересечения с улицей Семёновской до пересечения с улицей Светланской;
- по улице Светланской: от пересечения с улицей Капитана Шефнера до пересечения с улицей Алеутской;
- по улице Лазо: от пересечения с улицей Суханова до пересечения с улицей Светланской;
- по улице Баневура: от пересечения с Пушкинской до пересечения с улицей Светланской;
- по улице Дальзаводской: от пересечения с улицей Металлистов до пересечения со Светланской;
- по улице Металлистов: от пересечения с улицей Дальзаводской до пересечения с улицей Светланской;
- по Светланскому переулку: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Корабельная Набережная;
- на участке автомобильной дороги от дома № 16 на улице Пушкинской до дома № 83а на улице Светланской;
- по улице Корабельная Набережная: от пересечения с Океанским проспектом до дома № 66 на улице Светланской;
- по улице Пушкинской: от пересечения с улицей Всеволода Сибирцева до пересечения с улицей Капитана Шефнера;
- по улице Адмирала Фокина: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом.
С 10 до 13 часов движение и парковка будут ограничены на следующих участках автомобильных дорог:
- по улице Алеутской: от пересечения с улицей Семёновской до пересечения с улицей 1-й Морской;
- по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Семёновской.
С 10 до 11:30:
- по улице Семёновской: от пересечения с Океанским проспектом до пересечения с улицей Уборевича;
- по улице Уборевича: от пересечения с улицей Семёновской до пересечения с улицей Суханова;
- по улице Суханова: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с улицей Аксаковской;
- по улице Всеволода Сибирцева: от пересечения с улицей Пушкинской до пересечения с улицей Луцкого;
- по улице Луцкого: от пересечения с улицей Всеволода Сибирцева до пересечения с улицей Суханова;
- по улице Володарского: от пересечения с улицей Всеволода Сибирцева до пересечения с улицей Пушкинской.
С 21:30 до 22:45 движение и парковку ограничат на следующих участках автомобильных дорог:
- по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Семёновской;
- по улице Светланской: от пересечения с улицей Алеутской до пересечения с улицей Уборевича;
- по улице Алеутской: от пересечения с улицей 1-й Морской до пересечения с улицей Семёновской.
В это время автомобилисты смогут объехать указанные участки по улицам 1-й Морской, Тигровой, Семёновской, Калинина, Вилкова, Окатовой, Спортивной, Гоголя, Аксаковской, Всеволода Сибирцева, Некрасовской, Океанскому проспекту, Партизанскому проспекту и Пушкинской.