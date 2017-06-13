Автомобилистов Владивостока предупредили о новых трудностях

По данным пресс-службы городской администрации, празднование 157-летия Владивостока пройдёт 29, 30 июня и 1 июля. Первые два дня - основные торжественные мероприятия, а на третий - шествие горожан по Светланской, народные гулянья, тематические концертные программы на центральной площади, в скверах и на набережной Спортивной гавани. В связи с этим 1 июля появятся ограничения движения и парковки всех видов транспорта на ряде улиц.