В комсомольский зооцентр приехали экзотические приматы и рептилии

Posted 13 июня 2017, 01:00
Published 13 июня 2017, 01:00
Modified 17 сентября 2022, 14:33
Updated 17 сентября 2022, 14:33
Жители Комсомольска-на-Амуре познакомятся с глазастыми приматами и редкими рептилиями в местном зооцентре «Питон». Экзотических животных на Дальний Восток привезли из Москвы — теперь сенегальские галаго и жемчужные ящерицы оставят компанию другим обитателям мини-резервата.
В клетке зооцентра поселилась семья из пяти приматов. Сенегальские галаго ведут преимущественно ночной образ жизни, а питаются кашами, овощами и фруктами. Поэтому, считают сотрудники «Питона», проблем с уходом за экзотами не возникнет. Сейчас галаго привыкают к повышенному вниманию: новички зооцентра привлекают посетителей.
«Уже выходят из домика. Очень любопытные. Им интересно всё и все, кто к ним подходят, все, у кого они вызывают живой интерес. Как будто специально высовываются и хвастаются: «Вот мы такие большеглазые, мягкие и пушистые», — рассказала корреспонденту программы «Вести-Хабаровск» заведующая культурно-просветительским отделом зооцентра «Питон» Елена Калугина.
Жемчужные ящерицы в этом учреждении тоже новички. Эти рептилии обитают в Испании и Португалии. В Комсомольск-на-Амуре они прибыли по программе обмена Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов: «Питон» вступил в эту организацию в октябре 2016 года. Плюсы этого сотрудничества очевидны: новых животных зооцентр получил бесплатно.