В комсомольский зооцентр приехали экзотические приматы и рептилии

«Уже выходят из домика. Очень любопытные. Им интересно всё и все, кто к ним подходят, все, у кого они вызывают живой интерес. Как будто специально высовываются и хвастаются: «Вот мы такие большеглазые, мягкие и пушистые», — рассказала корреспонденту программы «Вести-Хабаровск» заведующая культурно-просветительским отделом зооцентра «Питон» Елена Калугина.