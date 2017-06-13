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Posted 13 июня 2017, 01:00

Published 13 июня 2017, 01:00

Modified 17 сентября 2022, 14:33

Updated 17 сентября 2022, 14:33

В комсомольский зооцентр приехали экзотические приматы и рептилии

13 июня 2017, 01:00
Сюжет
Зоопарк
Компанию постояльцев пополнили сенегальские галаго и жемчужные ящерицы

Жители Комсомольска-на-Амуре познакомятся с глазастыми приматами и редкими рептилиями в местном зооцентре «Питон». Экзотических животных на Дальний Восток привезли из Москвы — теперь сенегальские галаго и жемчужные ящерицы оставят компанию другим обитателям мини-резервата.

В клетке зооцентра поселилась семья из пяти приматов. Сенегальские галаго ведут преимущественно ночной образ жизни, а питаются кашами, овощами и фруктами. Поэтому, считают сотрудники «Питона», проблем с уходом за экзотами не возникнет. Сейчас галаго привыкают к повышенному вниманию: новички зооцентра привлекают посетителей.

«Уже выходят из домика. Очень любопытные. Им интересно всё и все, кто к ним подходят, все, у кого они вызывают живой интерес. Как будто специально высовываются и хвастаются: «Вот мы такие большеглазые, мягкие и пушистые», — рассказала корреспонденту программы «Вести-Хабаровск» заведующая культурно-просветительским отделом зооцентра «Питон» Елена Калугина.

Жемчужные ящерицы в этом учреждении тоже новички. Эти рептилии обитают в Испании и Португалии. В Комсомольск-на-Амуре они прибыли по программе обмена Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов: «Питон» вступил в эту организацию в октябре 2016 года. Плюсы этого сотрудничества очевидны: новых животных зооцентр получил бесплатно.

#Анна Ленская#Новости#Хабаровский край#Общество#Комсомольск-на-Амуре#Зоопарк
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