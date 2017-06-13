Жуткая авария в Приморье унесла жизни четырёх человек

В минувшую субботу в Михайловском районе Приморского края произошла жуткая автомобильная авария. На 33-м километре дороги Осиновка – Рудная Пристань столкнулись внедорожник Toyota Rush и «Жигули». Как сообщают в пресс-службе приморского управления ГИБДД, виновницей происшествия стала 37-летняя водительница «Тойоты». Она не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Там она столкнулась с отечественной машиной. В результате сильного удара автомобилистка скончалась на месте аварии. Кроме того, погиб 30-летний водитель «Жигулей», а также два его пассажира: 28-летний мужчина и 7-летний мальчик. Третья пассажирка, 30-летняя женщина, оказалась единственной выжившей. Медики госпитализировали её с различными травмами.