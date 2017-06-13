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Posted 13 июня 2017, 02:51

Published 13 июня 2017, 02:51

Modified 17 февраля, 19:08

Updated 17 февраля, 19:08

Жуткая авария в Приморье унесла жизни четырёх человек

13 июня 2017, 02:51
Одним из погибших в ДТП оказался маленький мальчик

На прошедших выходных в Приморье произошла серьёзная авария. В результате столкновения «Жигулей» и мини-джипа погибло четыре человека.

В минувшую субботу в Михайловском районе Приморского края произошла жуткая автомобильная авария. На 33-м километре дороги Осиновка – Рудная Пристань столкнулись внедорожник Toyota Rush и «Жигули». Как сообщают в пресс-службе приморского управления ГИБДД, виновницей происшествия стала 37-летняя водительница «Тойоты». Она не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Там она столкнулась с отечественной машиной. В результате сильного удара автомобилистка скончалась на месте аварии. Кроме того, погиб 30-летний водитель «Жигулей», а также два его пассажира: 28-летний мужчина и 7-летний мальчик. Третья пассажирка, 30-летняя женщина, оказалась единственной выжившей. Медики госпитализировали её с различными травмами.

Стаж вождения владелицы джипа составил 5 лет, водителя «Жигулей» - 8 лет. Полиция проводит проверку по факту данного происшествия.

Это не единственная смертельная авария, которая произошла в крае на выходных. РИА «Восток-Медиа» ранее писало о том, что в Михайловском районе погиб водитель джипа. Машина вылетела с дороги, приморец получил тяжёлые травмы. Прибывшие на место аварии врачи сорок минут боролись за жизнь автомобилиста, но безуспешно.

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