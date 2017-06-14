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Posted 14 июня 2017, 00:06

Published 14 июня 2017, 00:06

Modified 17 августа 2022, 10:15

Updated 17 августа 2022, 10:15

Браконьер из Северной Кореи не смог обжаловать приговор приморского суда

14 июня 2017, 00:06
Сюжет
Восток-Медиа FISH
Иностранец пытался доказать, что не нападал на российского пограничника

Гражданин КНДР, один из членов экипажа рыбопромыслового судна–нарушителя, ближайшие 4 года проведёт в исправительной колонии общего режима. Накануне апелляционная инстанция Приморского краевого суда отклонила жалобу иностранца, участвовавшего в вооружённом конфликте у берегов Приморья 15 октября 2016 года.

Как сообщало тогда РИА «Восток-Медиа», в ответ на агрессивное поведение браконьеров сотрудникам ФСБ России пришлось вести предупредительную стрельбу, а потом открыть огонь на поражение. Ранения получили 9 членов команды судна-нарушителя, один из них позднее скончался. История вылилась в несколько уголовных дел, подробности поступали от Федеральной службы безопасности и Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ.

Сейчас краевая прокуратура поделилась с журналистами новой информацией: осуждённый гражданин КНДР, которому в апреле городской суд Находки вынес обвинительный приговор по части 2 статьи 318 УК РФ о применении насилия в отношении представителя власти, не согласился с указанным приговором и обжаловал его в апелляционном порядке в Приморском краевом суде. Иностранец заявил, что не нападал на участвовавшего в досмотре судна командира артиллерийской боевой части пограничного сторожевого корабля. Тем не менее 13 июня в Приморье приговор оставили без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Приговор вступил в законную силу, уточнила старший помощник прокурора края Виолетта Дорожкина.

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#Новости#Восток-Медиа FISH#Происшествие
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