Браконьер из Северной Кореи не смог обжаловать приговор приморского суда

Сейчас краевая прокуратура поделилась с журналистами новой информацией: осуждённый гражданин КНДР, которому в апреле городской суд Находки вынес обвинительный приговор по части 2 статьи 318 УК РФ о применении насилия в отношении представителя власти, не согласился с указанным приговором и обжаловал его в апелляционном порядке в Приморском краевом суде. Иностранец заявил, что не нападал на участвовавшего в досмотре судна командира артиллерийской боевой части пограничного сторожевого корабля. Тем не менее 13 июня в Приморье приговор оставили без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.