Дальневосточный МедиаСаммит назвали мини-ВЭФом

«Мы уже начали подготовку к следующему форуму, который обещает быть ещё более масштабным, чем в этом году, и выйти на международный уровень. Уже в этом году мероприятие стало основным событием медиакоммуникационной отрасли России, встроившись в новую экономическую политику страны по социально-экономическому развитию Дальнего Востока. МедиаСаммит-2018 берёт курс на интеграцию в международную повестку страны по взаимодействию с Азиатско-Тихоокеанским регионом. Развитие экономических связей между Россией и АТР требует ускоренного развития информационных взаимоотношений в регионе. Это и станет основным лейтмотивом МедиаСаммита-2018», – сказал председатель Приморского отделения Союза журналистов России Виктор Суханов.