«Междусобойный» суд отбирает собственность у владельцев земли в Подмосковье

В 2013 году правоохранители завели уголовное дело о мошенничестве, жертвой которого стал Тарасов. Следствие запросило у компании «Оливер-Т» документы с прошедшего судебного заседания и признало их недействительными. Стало ясно, что Тарасов не мог получить повестку, находясь за рубежом. В ОАО «Медицина», где якобы проходил лечение предприниматель, ответили, что в их базе данных не значится такой пациент. Копия доверенности, позволяющая адвокату представлять в суде интересы своего клиента, исчезла. Фальшивые документы не заинтересовали следствие, и дело было закрыто по причине того, что адвокаты «все забыли».