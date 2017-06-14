vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 14 июня 2017, 10:00

Published 14 июня 2017, 10:00

Modified 16 августа 2022, 19:42

Updated 16 августа 2022, 19:42

«Междусобойный» суд отбирает собственность у владельцев земли в Подмосковье

14 июня 2017, 10:00
В Московской области владельцы частной собственности, оставившие без присмотра свою землю, могут неожиданно лишиться ее. Решение о передаче земельных участков выносит суд, руководствуясь законными основаниями и не уведомляя собственника.

По информации «Новых известий», такой инцидент случился в Мытищинском районе. Предприниматель Тарасов в конце нулевых купил шесть земельных участков, рассчитывая присоединить их к своей водно спортивной базе «Труд». Купив землю, собственник ненадолго покинул пределы страны. Когда он вернулся в Россию, то узнал, что владельцем его земли является некая организация ООО «Оливер-Т». Московский арбитражный суд признал договоры купли-продажи, заключенные предпринимателем, недействительными, и земля перешла в другие руки.

В тот день, когда проходило заседание, «Оливер-Т» передал суду три документа: о том, что Тарасов получил повестку; о том, что предприниматель лечится и не может явиться в суд; и, наконец, о том, что Тарасов позволяет своему адвокату представлять его интересы.

Судья Антон Уваров не заметил ничего странного в том, что адвокат владельца земли выступал в поддержку интересов истца. В итоге суд встал на сторону «Оливер-Т».

В 2013 году правоохранители завели уголовное дело о мошенничестве, жертвой которого стал Тарасов. Следствие запросило у компании «Оливер-Т» документы с прошедшего судебного заседания и признало их недействительными. Стало ясно, что Тарасов не мог получить повестку, находясь за рубежом. В ОАО «Медицина», где якобы проходил лечение предприниматель, ответили, что в их базе данных не значится такой пациент. Копия доверенности, позволяющая адвокату представлять в суде интересы своего клиента, исчезла. Фальшивые документы не заинтересовали следствие, и дело было закрыто по причине того, что адвокаты «все забыли».

Как отмечает издание, дело не получило развития из-за того, что в нем фигурировала адвокат Наталья Митусова. Ее отец - бывший заместитель прокурора Московской области, а потом и первый замминистра транспорта МО Александр Митусов. Адвокат известна своим участием в делах, касающихся подмосковной земли, которая находится в элитных районах региона. Когда слушалось дело Тарасова, Митусова была защитником истца.

Как пишет в издании «Стрингер» журналист Владимир Соловьев, юридическая фирма «Камертон Консалтинг», сотрудниками которой являются жена и дочь Митусова, занимается так называемыми «междусобойными» судами. Семья берет дела, связанные с подмосковной землей, и использует для доказательства правоты истца документы, которые не могли попасть в ее руки.

#Желтые новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика