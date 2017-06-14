На каникулах находкинские школьники освоились «В мире профессий»

«Цель акции – как можно раньше познакомить детвору с основами и особенностями нужных в наше время профессий. Участникам удалось посмотреть и потрогать настоящее оборудование врачей скорой помощи, сотрудников ДПС и пожарных. Ребята смогли услышать специальные сигналы техники, поговорить в рацию, посмотреть, как используется оборудование спасателей. Для детей это стало настоящим путешествием в профессию и отложится надолго в памяти», — рассказала журналисту РИА «Восток-Медиа» сотрудник Дома молодёжи Ольга Мартын.