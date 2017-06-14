На каникулах находкинские школьники освоились «В мире профессий»

Posted 14 июня 2017, 01:26
Published 14 июня 2017, 01:26
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
В Находке 250 детей из пришкольных лагерей приняли участие в общегородской акции «В мире профессий», организованной Домом молодёжи. Акция проходила в формате встречи с представителями различных профессий. Пообщаться со школьниками пришли сотрудники силовых структур, тренеры, педагоги, врачи, повара. Каждый из них рассказал ребятам о нюансах своей работы.
Во время акции в Доме молодёжи работали 10 интерактивных площадок, где можно было в игровой форме погрузиться в профессию.
«Цель акции – как можно раньше познакомить детвору с основами и особенностями нужных в наше время профессий. Участникам удалось посмотреть и потрогать настоящее оборудование врачей скорой помощи, сотрудников ДПС и пожарных. Ребята смогли услышать специальные сигналы техники, поговорить в рацию, посмотреть, как используется оборудование спасателей. Для детей это стало настоящим путешествием в профессию и отложится надолго в памяти», — рассказала журналисту РИА «Восток-Медиа» сотрудник Дома молодёжи Ольга Мартын.
Формы подачи информации отличались большим разнообразием: практические занятия, мастер-классы и профориентационные игры. Ребята узнали о требованиях к квалификации специалистов, о том, какие специальности ценятся на рынке труда. Подобные мероприятия, считают организаторы, должны стать хорошей традицией и помогать детям младшего школьного возраста задуматься над построением профессиональных планов.