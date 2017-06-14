В пришкольных лагерях Владивостока проводят занимательные лекции о животных

Во вторник, 13 июня, специалист МРЦ Ульяна Шаропова выступила с рассказом о животных в пришкольном лагере школы № 18. За сорок минут девчонки и мальчишки услышали шесть реальных историй, главными героями которых стали одомашненные животные. Среди них – пес Балто, доставивший в один из городов Аляски медикаменты во время эпидемии дифтерии, и обезьянка Джеки, прославившаяся во времена Первой мировой войны. Тогда уроженец ЮАР Альберт Марр отправился на фронт воевать за Британию, попросив разрешения взять с собой домашнего павиана. Джеки мог засекать противника раньше, чем люди-солдаты, за что его очень ценили в войсках. Обезьянка спасла жизнь своему хозяину, зализывая его раны до прибытия медиков. В итоге павиан Джеки был награждён медалью за отвагу, а в 1918 году принял участие в лондонском параде победы, сидя верхом на лафете, и удостоился военной пенсии.