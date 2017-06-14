В пришкольных лагерях Владивостока проводят занимательные лекции о животных

Posted 14 июня 2017, 03:07
Published 14 июня 2017, 03:07
Modified 17 августа 2022, 09:18
Updated 17 августа 2022, 09:18
На летних каникулах сотрудники владивостокского молодёжного ресурсного центра подготовили для пришкольных лагерей познавательные занятия. В нескольких лагерях города уже прошли занятия «Мы в ответе за тех, кого приручили», посвящённые животным и их взаимоотношениям с человеком. Как сообщают сотрудники МРЦ, это занятие должно формировать у детей доброжелательное и заботливое отношение к «братьям меньшим».
Во вторник, 13 июня, специалист МРЦ Ульяна Шаропова выступила с рассказом о животных в пришкольном лагере школы № 18. За сорок минут девчонки и мальчишки услышали шесть реальных историй, главными героями которых стали одомашненные животные. Среди них – пес Балто, доставивший в один из городов Аляски медикаменты во время эпидемии дифтерии, и обезьянка Джеки, прославившаяся во времена Первой мировой войны. Тогда уроженец ЮАР Альберт Марр отправился на фронт воевать за Британию, попросив разрешения взять с собой домашнего павиана. Джеки мог засекать противника раньше, чем люди-солдаты, за что его очень ценили в войсках. Обезьянка спасла жизнь своему хозяину, зализывая его раны до прибытия медиков. В итоге павиан Джеки был награждён медалью за отвагу, а в 1918 году принял участие в лондонском параде победы, сидя верхом на лафете, и удостоился военной пенсии.
Также ребята узнали биографию кошки Скарлетт, овчарки Джульбарса, сенбернара Барри и собак-космонавтов Белки и Стрелки. Подытожили встречу просмотром советского мультфильма «Разрешите погулять с вашей собакой».
В ближайшее время познавательное мероприятие «Мы в ответе за тех, кого приучили» состоится 15 июня в центральной детской библиотеке имени Чехова. Далее сотрудники МФЦ готовы принимать приглашения от других пришкольных лагерей. Занятия проводятся бесплатно, но по предварительной договорённости. Оставить заявку можно по телефону: (423) 222-22-94.