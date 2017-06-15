vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 15 июня 2017, 04:03

Published 15 июня 2017, 04:03

Modified 18 февраля, 06:55

Updated 18 февраля, 06:55

Приморцы хотят спросить у Путина про зарплаты, образование и уровень жизни

15 июня 2017, 04:03
Сюжет
Прямая линия с президентом Владимиром Путиным
Представители разных сфер деятельности рассказали, чего ждут от «Прямой линии» президента

Приморские депутаты, учителя и врачи будут внимательно следить за предстоящей «Прямой линией» президента России Владимира Путина, которая начнётся сегодня в 19:00 по приморскому времени. Собеседники РИА «Восток-Медиа» поделились с корреспондентом агентства, какой вопрос они бы задали главе государства, будь у них такая возможность.

Врач высшей категории и ветеран труда Евгения Павлущенко отработала 58 лет и вышла на пенсию. В свои годы Евгения Васильевна по-прежнему внимательно следит за политической ситуацией в стране и эфирами с президентом. По её мнению, каждый обязан испытывать гордость за свою страну и даже за саму возможность обратиться лично к главе государства.

«Впрочем, и на солнце есть тёмные пятна, - сказала собеседница агентства. - Если бы мне дали возможность обратиться к Владимиру Владимировичу, я бы задала один-единственный вопрос - отчего такой большой контраст в заработных платах врачей с периферии и в центральных регионах, например Москве и Питере?»

Ещё одним собеседником РИА «Восток-Медиа» стала представитель сферы образования - директор средней общеобразовательной школы № 13 Ольга Виселова. Она рассказала, что также собирается смотреть «Прямую линию» и ожидает в этом году «хоть какого-то акцента на Дальнем Востоке и Приморье в частности».

«В прошлую «Прямую линию» президент практически не затронул тему с образованием в регионах, в том числе и во Владивостоке. Мы с коллегами в этот раз очень надеемся, что получим ответы на самые актуальные вопросы, связанные с проблемами именно в этой сфере по краю», - сказала Ольга Викторовна.

Директор 13-й школы подчеркнула, что если бы у неё была возможность задать вопрос, то он был бы связан исключительно со сферой школьного образования.

Депутаты Законодательного собрания Приморского края не преминули поделиться своими мыслями по поводу предстоящей беседы с президентом. Владимир Беспалов, представитель фракции КПРФ, отметил, что будет пристально следить за всем, что касается Дальнего Востока. По словам народного избранника, «Прямая линия» просто обязана разъяснить ситуацию по региону, в особенности с «несбывшимися ожиданиями по ТОРам, свободному порту и «дальневосточным гектарам».

«Мой вопрос президенту был бы прямой и конкретный: когда все так называемые экономические меры дадут отдачу для Приморья в конкретных зарплатах, пенсиях и ценах?» - пояснил свою позицию Владимир Георгиевич.

Депутат «Единой России» Геннадий Лазарев пообещал, что обязательно постарается не пропустить «Прямую линию». Сейчас он находится в отъезде. Впрочем, его вопрос прозвучал бы так: «Когда уровень жизни в стране и крае начнёт устойчиво ползти вверх?».

#Новости#Прямая линия с президентом Владимиром Путиным#Власть
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика