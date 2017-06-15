Приморцы хотят спросить у Путина про зарплаты, образование и уровень жизни

Posted 15 июня 2017, 04:03
Published 15 июня 2017, 04:03
Modified 18 февраля, 06:55
Updated 18 февраля, 06:55
Приморские депутаты, учителя и врачи будут внимательно следить за предстоящей «Прямой линией» президента России Владимира Путина, которая начнётся сегодня в 19:00 по приморскому времени. Собеседники РИА «Восток-Медиа» поделились с корреспондентом агентства, какой вопрос они бы задали главе государства, будь у них такая возможность.
Врач высшей категории и ветеран труда Евгения Павлущенко отработала 58 лет и вышла на пенсию. В свои годы Евгения Васильевна по-прежнему внимательно следит за политической ситуацией в стране и эфирами с президентом. По её мнению, каждый обязан испытывать гордость за свою страну и даже за саму возможность обратиться лично к главе государства.
«Впрочем, и на солнце есть тёмные пятна, - сказала собеседница агентства. - Если бы мне дали возможность обратиться к Владимиру Владимировичу, я бы задала один-единственный вопрос - отчего такой большой контраст в заработных платах врачей с периферии и в центральных регионах, например Москве и Питере?»
Ещё одним собеседником РИА «Восток-Медиа» стала представитель сферы образования - директор средней общеобразовательной школы № 13 Ольга Виселова. Она рассказала, что также собирается смотреть «Прямую линию» и ожидает в этом году «хоть какого-то акцента на Дальнем Востоке и Приморье в частности».
«В прошлую «Прямую линию» президент практически не затронул тему с образованием в регионах, в том числе и во Владивостоке. Мы с коллегами в этот раз очень надеемся, что получим ответы на самые актуальные вопросы, связанные с проблемами именно в этой сфере по краю», - сказала Ольга Викторовна.
Директор 13-й школы подчеркнула, что если бы у неё была возможность задать вопрос, то он был бы связан исключительно со сферой школьного образования.
Депутаты Законодательного собрания Приморского края не преминули поделиться своими мыслями по поводу предстоящей беседы с президентом. Владимир Беспалов, представитель фракции КПРФ, отметил, что будет пристально следить за всем, что касается Дальнего Востока. По словам народного избранника, «Прямая линия» просто обязана разъяснить ситуацию по региону, в особенности с «несбывшимися ожиданиями по ТОРам, свободному порту и «дальневосточным гектарам».
«Мой вопрос президенту был бы прямой и конкретный: когда все так называемые экономические меры дадут отдачу для Приморья в конкретных зарплатах, пенсиях и ценах?» - пояснил свою позицию Владимир Георгиевич.
Депутат «Единой России» Геннадий Лазарев пообещал, что обязательно постарается не пропустить «Прямую линию». Сейчас он находится в отъезде. Впрочем, его вопрос прозвучал бы так: «Когда уровень жизни в стране и крае начнёт устойчиво ползти вверх?».