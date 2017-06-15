Приморцы хотят спросить у Путина про зарплаты, образование и уровень жизни

«В прошлую «Прямую линию» президент практически не затронул тему с образованием в регионах, в том числе и во Владивостоке. Мы с коллегами в этот раз очень надеемся, что получим ответы на самые актуальные вопросы, связанные с проблемами именно в этой сфере по краю», - сказала Ольга Викторовна.