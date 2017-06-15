В Приморье пограничники задержали почти 4 тонны краба «для себя»

Кроме того, сотрудники этого же ведомства, уже во Владивостоке, предотвратили вывоз почти 5 килограммов ценнейшего минерала – белого нефрита. За килограмм такого «камня» в России можно выручить от 1200 до 1500 долларов, но владелец груза собирался сбыть его в Южной Корее, где за него могут дать в разы больше.