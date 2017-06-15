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Posted 15 июня 2017, 08:55

Published 15 июня 2017, 08:55

Modified 1 сентября 2022, 07:43

Updated 1 сентября 2022, 07:43

В Приморье пограничники задержали почти 4 тонны краба «для себя»

15 июня 2017, 08:55
Сюжет
Восток-Медиа FISH
Владельцы морепродукции нанесли ущерб на 3 миллиона рублей

В посёлке Пограничном на территории одного из частных домовладений сотрудники управления ФСБ России по Приморскому краю задержали рефрижераторный контейнер. В ходе обыска пограничники обнаружили и изъяли более 600 коробок с варёным и мороженым крабом. Владельцы морепродукции никаких документов при себе не имели, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-группу пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.

Нарушители пояснили, что приобретали товар в течение года в Уссурийске и Владивостоке исключительно для собственного потребления. Общий вес краба, предположительно камчатского, составил почти 4 килограмма. По предварительной оценке, ущерб, нанесённый водным биологическим ресурсам, может превысить 3 миллиона 330 тысяч рублей.

В отношении «крабовых магнатов» возбуждено уголовное дело по второй части статьи 8.17 за нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство.

Кроме того, сотрудники этого же ведомства, уже во Владивостоке, предотвратили вывоз почти 5 килограммов ценнейшего минерала – белого нефрита. За килограмм такого «камня» в России можно выручить от 1200 до 1500 долларов, но владелец груза собирался сбыть его в Южной Корее, где за него могут дать в разы больше.

Задержанный груз проверили эксперты. Заключение специалистов подтвердило, что образцы являются природным нефритом. Ориентировочная стоимость представленных образцов составляет не менее 3 миллионов рублей. Следует отметить, что вывоз необработанного нефрита за рубеж, согласно российскому законодательству, запрещён. Разбирательство по данному факту продолжается.

#Новости#Восток-Медиа FISH#Происшествие
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