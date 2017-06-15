В Приморье продолжат поисковые работы на месте крушения самолёта ДБ-3

«Возвращаясь, мы посетили место захоронения экипажа самолёта Ил-4, который потерпел крушение в этом районе, – рассказал руководитель краевого отделения «АвиаПоиска» Ярослав Ливанский. – Тогда погибли четверо, но на памятной табличке только три фамилии. Кроме того, неверно указаны дни рождения пилотов. Мы хотим исправить ошибки и привести могилу приморских героев в порядок».