В Приморье продолжат поисковые работы на месте крушения самолёта ДБ-3

Posted 15 июня 2017, 02:19
Published 15 июня 2017, 02:19
Modified 1 сентября 2022, 02:55
Updated 1 сентября 2022, 02:55
До 2007 года на территории Приморья не существовало поисковых групп, которые могли бы работать в полевых условиях и заниматься увековечиванием памяти военнослужащих, погибших при защите Отечества. За десять лет энтузиасты проделали огромный объём работ: нашли обломки 102 крылатых машин, торжественно похоронили останки 23 членов экипажей самолётов ВВС ТОФ, установили личности больше 700 погибших.
Десятилетие своей деятельности «АвиаПоиск» отметил концертом в доме культуры Чугуевского района. Гости праздника послушали патриотические песни, исполненные местными талантами, увидели фильмы о работе поискового отряда и выступление его командиров. В ДК пригласили ветеранов, военнослужащих, представителей объединения «Боевое братство», школьников и общественность.
Юбилей продолжился выездом в полевую экспедицию близ села Медвежий Кут к месту гибели советского бомбардировщика ДБ-3, пропавшего без вести в 1940-х годах. Поисковики провели разведку, установили квадрат нахождения обломков самолёта, однако из-за плохой погоды извлечь их из земли так и не удалось. Повторные поисковые работы проведут в конце июня.
«Возвращаясь, мы посетили место захоронения экипажа самолёта Ил-4, который потерпел крушение в этом районе, – рассказал руководитель краевого отделения «АвиаПоиска» Ярослав Ливанский. – Тогда погибли четверо, но на памятной табличке только три фамилии. Кроме того, неверно указаны дни рождения пилотов. Мы хотим исправить ошибки и привести могилу приморских героев в порядок».
«АвиаПоиск» ведёт активную деятельность в рамках проекта «Единой России» «Историческая память». С начала года участники организации уже провели несколько общих мероприятий партийцев и поисковиков.
«Мы постоянно сотрудничаем с приморским отделением «АвиаПоиска» и вместе работаем на ниве сохранения исторической памяти и патриотического воспитания. Благодаря таким активистам регулярно обогащаем историю края новыми находками», – отметил координатор партийного проекта «Единой России» «Историческая память» в Приморье Александр Щербаков.