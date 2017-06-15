vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 15 июня 2017, 02:19

Published 15 июня 2017, 02:19

Modified 1 сентября 2022, 02:55

Updated 1 сентября 2022, 02:55

В Приморье продолжат поисковые работы на месте крушения самолёта ДБ-3

15 июня 2017, 02:19
«АвиаПоиск» отмечает десятилетие своей деятельности в крае новыми экспедициями

До 2007 года на территории Приморья не существовало поисковых групп, которые могли бы работать в полевых условиях и заниматься увековечиванием памяти военнослужащих, погибших при защите Отечества. За десять лет энтузиасты проделали огромный объём работ: нашли обломки 102 крылатых машин, торжественно похоронили останки 23 членов экипажей самолётов ВВС ТОФ, установили личности больше 700 погибших.

Десятилетие своей деятельности «АвиаПоиск» отметил концертом в доме культуры Чугуевского района. Гости праздника послушали патриотические песни, исполненные местными талантами, увидели фильмы о работе поискового отряда и выступление его командиров. В ДК пригласили ветеранов, военнослужащих, представителей объединения «Боевое братство», школьников и общественность.

Юбилей продолжился выездом в полевую экспедицию близ села Медвежий Кут к месту гибели советского бомбардировщика ДБ-3, пропавшего без вести в 1940-х годах. Поисковики провели разведку, установили квадрат нахождения обломков самолёта, однако из-за плохой погоды извлечь их из земли так и не удалось. Повторные поисковые работы проведут в конце июня.

«Возвращаясь, мы посетили место захоронения экипажа самолёта Ил-4, который потерпел крушение в этом районе, – рассказал руководитель краевого отделения «АвиаПоиска» Ярослав Ливанский. – Тогда погибли четверо, но на памятной табличке только три фамилии. Кроме того, неверно указаны дни рождения пилотов. Мы хотим исправить ошибки и привести могилу приморских героев в порядок».

«АвиаПоиск» ведёт активную деятельность в рамках проекта «Единой России» «Историческая память». С начала года участники организации уже провели несколько общих мероприятий партийцев и поисковиков.

«Мы постоянно сотрудничаем с приморским отделением «АвиаПоиска» и вместе работаем на ниве сохранения исторической памяти и патриотического воспитания. Благодаря таким активистам регулярно обогащаем историю края новыми находками», – отметил координатор партийного проекта «Единой России» «Историческая память» в Приморье Александр Щербаков.

Материалы по теме
Приморский "АвиаПоиск" облагородил братскую могилу лётчиков "АвиаПоиск" приглашает на выставку в музей ВГУЭС
#Новости#Общество#Единая Россия#Вторая мировая война#Авиация
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика