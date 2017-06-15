Владимир Путин напомнил приморцам о столыпинских виселицах

Сегодня президент России Владимир Путин проводит прямую линию. В её ходе любой житель России может задать ему свой вопрос. Некоторые из них попадают в прямой эфир. Первым дозвонившимся президенту стал житель Владивостока Иван Таркин. Он пожаловался на многочисленные проблемы, связанные с получением «дальневосточного гектара». «Иначе как издевательством это назвать нельзя. Программа постоянно зависает. Мне каким-то чудом удалось получить кадастровый номер. В феврале я отдал договор в земельный комитет Владивостока. Мне до сих пор его не выдают на руки, ссылаясь на различные причины. А ведь сто лет назад у Столыпина не было таких проблем», - пожаловался приморец. В ответ Путин заметил, что во время царской реформы людей переселяли насильно. «Кроме того, были так называемые столыпинские галстуки - виселицы. Хотя, конечно, не стоит забывать про всё положительное, что сделали в ходе реформ», - сказал президент.