Владимир Путин напомнил приморцам о столыпинских виселицах

Posted 15 июня 2017, 10:30
Published 15 июня 2017, 10:30
Modified 18 февраля, 06:55
Updated 18 февраля, 06:55
Владимир Путин в ходе прямой линии рассказал, почему программа выдачи «дальневосточного гектара» в Приморье порой тормозит. Главных причин этого всего две, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Сегодня президент России Владимир Путин проводит прямую линию. В её ходе любой житель России может задать ему свой вопрос. Некоторые из них попадают в прямой эфир. Первым дозвонившимся президенту стал житель Владивостока Иван Таркин. Он пожаловался на многочисленные проблемы, связанные с получением «дальневосточного гектара». «Иначе как издевательством это назвать нельзя. Программа постоянно зависает. Мне каким-то чудом удалось получить кадастровый номер. В феврале я отдал договор в земельный комитет Владивостока. Мне до сих пор его не выдают на руки, ссылаясь на различные причины. А ведь сто лет назад у Столыпина не было таких проблем», - пожаловался приморец. В ответ Путин заметил, что во время царской реформы людей переселяли насильно. «Кроме того, были так называемые столыпинские галстуки - виселицы. Хотя, конечно, не стоит забывать про всё положительное, что сделали в ходе реформ», - сказал президент.
Отвечая на вопрос по существу, Путин отметил, что программа по выдаче гектара на Дальнем Востоке идёт неплохо. Количество заявок, по его словам, зашкаливает – их уже подано почти 100 тысяч. Треть из них удовлетворили. Кроме того, получение «дальневосточного гектара» занимает всего несколько месяцев – а в западной части России процесс получения земли может тянуться годами.
В то же время президент указал, что в Приморье есть две проблемы, которые осложняют получение земли. Во-первых, это отсутствие нормального кадастра. Во-вторых – большое количество участков, которые принадлежат различным ведомствам – Министерству обороны, Академии наук и так далее. Из-за этого участки порой выдаются на не предназначенных для этого территориях. «Часто на бумаге одно, а на практике – другое. Наверняка в вашем случае тоже произошло какое-то несовпадение. Теперь чиновникам нужно урегулировать этот вопрос, договориться с ведомствами. Мы, конечно, постараемся вам помочь. Я думаю, Юрий Трутнев услышит о вашей проблеме», - ответил Владимир Путин.
О получении «дальневосточного гектара» спрашивали не только приморцы. Следующий вопрос также касался этой темы. Один из жителей Тверской области поинтересовался, планируют ли россиянам выдавать бесплатные гектары в других регионах страны. Владимир Владимирович сказал, что для начала нужно отладить данную систему на Дальнем Востоке. Над этим ещё предстоит много работать – что показывает проблема владивостокца Ивана Таркина.