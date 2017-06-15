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Posted 15 июня 2017, 07:42

Published 15 июня 2017, 07:42

Modified 17 февраля, 19:14

Updated 17 февраля, 19:14

Во Владивостоке стартовал купальный сезон

15 июня 2017, 07:42
Синоптики обещают, что на выходных вода немного потеплеет

В столице Приморья стартовал купальный сезон. К нему оказались готовы три пляжа. В список разрешённых территорий вошли «Ривьера-Лагуна» на Санаторной, пляж в парке культуры и отдыха имени Сергея Лазо и акватория бухты Аякс, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу мэрии Владивостока.

«В ходе мониторинга качества воды именно эти территории рекомендуются управлением Роспотребнадзора к купанию жителям и гостям Владивостока», - сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе управления Роспотребнадзора по краю.

Стоит отметить и другой, немаловажный для купаний, фактор – погоду. По сообщениям ресурса «Примпогода», к выходным температура воды в разных местах акватории приморской столицы вырастет от 1 до 2 градусов по Цельсию, в зависимости от места и течений. В настоящий момент вода во владивостокском море не теплее 15 градусов, а в некоторых местах и вовсе составляет 13 градусов.

Городские власти ещё 6 июня проверили готовность пляжей города к открытию плавательного сезона - вышеперечисленные три пляжа вошли в «разрешительные» списки. Кроме того, специалисты различных комиссий проверяли и то, как арендаторы подготовили свои зоны отдыха.

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