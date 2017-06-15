Во Владивостоке стартовал купальный сезон

Стоит отметить и другой, немаловажный для купаний, фактор – погоду. По сообщениям ресурса «Примпогода», к выходным температура воды в разных местах акватории приморской столицы вырастет от 1 до 2 градусов по Цельсию, в зависимости от места и течений. В настоящий момент вода во владивостокском море не теплее 15 градусов, а в некоторых местах и вовсе составляет 13 градусов.