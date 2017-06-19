Резко возросло количество чиновников утративших доверие

Posted 19 июня 2017, 16:03
Published 19 июня 2017, 16:03
Modified 16 августа 2022, 19:45
Updated 16 августа 2022, 19:45
Портал utro.ru отметил, что Плохов в ходе пресс-конференции представил статистические данные, в которых указано, что в 2015 году около 130 лиц было привлечено в связи с утратой доверия, в 2016 – уже 383. В первом полугодии 2017 года – 62.
Статья об увольнении госслужащего по причине утраты доверия появилась в антикоррупционном законодательстве в 2011 году и применяется к чиновникам, которые предоставляют ложные сведения о доходах, или не предоставляют их совсем, а также совершившие коррупционные преступления.