vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 19 июня 2017, 16:03

Published 19 июня 2017, 16:03

Modified 16 августа 2022, 19:45

Updated 16 августа 2022, 19:45

Резко возросло количество чиновников утративших доверие

19 июня 2017, 16:03
Врио замначальника Управления надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры РФ Сергей Плохов сообщил, что в России за последние шесть лет резко увеличилось число чиновников, уволенных по причине утраты доверия.

Портал utro.ru отметил, что Плохов в ходе пресс-конференции представил статистические данные, в которых указано, что в 2015 году около 130 лиц было привлечено в связи с утратой доверия, в 2016 – уже 383. В первом полугодии 2017 года – 62.

Статья об увольнении госслужащего по причине утраты доверия появилась в антикоррупционном законодательстве в 2011 году и применяется к чиновникам, которые предоставляют ложные сведения о доходах, или не предоставляют их совсем, а также совершившие коррупционные преступления.

#Новости#Общество#Россия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика