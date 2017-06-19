Тезисы праймериз станут основой избирательной кампании «Единой России»

Напомним, 28 мая предварительное голосование прошло и в Приморском крае. Во Владивостоке избиратели помогли партийцам определиться с теми, кто в итоге войдёт в списки кандидатов на выборы в думу Владивостока. Явку жителей Приморья на прошедшем 28 мая предварительном голосовании «Единой России» можно назвать рекордной для Дальнего Востока. В одном только Владивостоке проголосовало больше 25 тысяч человек.