Тезисы праймериз станут основой избирательной кампании «Единой России»

Posted 19 июня 2017, 09:17
Published 19 июня 2017, 09:17
Modified 17 августа 2022, 09:22
Updated 17 августа 2022, 09:22
Основные информационные посылы «Единой России»: конкурентная борьба, открытость и легитимность станут единым вектором развития всей грядущей агитационной кампании партии. Такое заявление прозвучало в ходе Генерального совета ЕР, на котором присутствовал секретарь партии Сергей Неверов, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Предварительное голосование второй год кряду является «локомотивом» партии на всех выборах в законодательные и представительные органы власти. Открытые праймериз – уникальный случай в истории российской политики, считают эксперты. Неудивительно, что подобная практика занимает основную позицию в общей стратегии ЕР. Сам Сергей Неверов в своём докладе обратил внимание на ключевые задачи в свете грядущей кампании.
«Необходимо сформировать корпус наблюдателей, не допустить нарушений. У нас нет задачи получить конкретный результат, выражающийся в числовом значении, но есть задача обеспечить большинство, которое позволит нам реализовать курс президента, программу партии, основанную на наказах избирателей», – подчеркнул Неверов.
Своим мнением о прошедшем мероприятии поделился с РИА «Восток-Медиа» член Генерального совета «Единой России» Герман Зверев:
«Хочу отметить яркое выступление Сергея Неверова об итогах праймериз-2017. Хороший пример он привёл про Сингапур, про предложения использовать «сингапурскую модель». Показал изнанку этой политико-экономической модели. Владимир Васильев рассказал о подходах при формировании федерального бюджета на 2018 год. Судя по тону, бюджетные проблемы приобретают особую остроту. Именно поэтому прошёл открытый и деловой разговор о главном финансовом документе на заседании Генсовета правящей партии».
Герман Зверев добавил, что на фоне всей демагогии и пустой дискуссии, которую так часто можно встретить в информационном пространстве, позиция «Единой России» показывает её политическую состоятельность как основу всего законотворчества в стране.
Напомним, 28 мая предварительное голосование прошло и в Приморском крае. Во Владивостоке избиратели помогли партийцам определиться с теми, кто в итоге войдёт в списки кандидатов на выборы в думу Владивостока. Явку жителей Приморья на прошедшем 28 мая предварительном голосовании «Единой России» можно назвать рекордной для Дальнего Востока. В одном только Владивостоке проголосовало больше 25 тысяч человек.