vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 19 июня 2017, 09:17

Published 19 июня 2017, 09:17

Modified 17 августа 2022, 09:22

Updated 17 августа 2022, 09:22

Тезисы праймериз станут основой избирательной кампании «Единой России»

19 июня 2017, 09:17
Герман Зверев: позиция партии показывает её политическую состоятельность

Основные информационные посылы «Единой России»: конкурентная борьба, открытость и легитимность станут единым вектором развития всей грядущей агитационной кампании партии. Такое заявление прозвучало в ходе Генерального совета ЕР, на котором присутствовал секретарь партии Сергей Неверов, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Предварительное голосование второй год кряду является «локомотивом» партии на всех выборах в законодательные и представительные органы власти. Открытые праймериз – уникальный случай в истории российской политики, считают эксперты. Неудивительно, что подобная практика занимает основную позицию в общей стратегии ЕР. Сам Сергей Неверов в своём докладе обратил внимание на ключевые задачи в свете грядущей кампании.

«Необходимо сформировать корпус наблюдателей, не допустить нарушений. У нас нет задачи получить конкретный результат, выражающийся в числовом значении, но есть задача обеспечить большинство, которое позволит нам реализовать курс президента, программу партии, основанную на наказах избирателей», – подчеркнул Неверов.

Своим мнением о прошедшем мероприятии поделился с РИА «Восток-Медиа» член Генерального совета «Единой России» Герман Зверев:

«Хочу отметить яркое выступление Сергея Неверова об итогах праймериз-2017. Хороший пример он привёл про Сингапур, про предложения использовать «сингапурскую модель». Показал изнанку этой политико-экономической модели. Владимир Васильев рассказал о подходах при формировании федерального бюджета на 2018 год. Судя по тону, бюджетные проблемы приобретают особую остроту. Именно поэтому прошёл открытый и деловой разговор о главном финансовом документе на заседании Генсовета правящей партии».

Герман Зверев добавил, что на фоне всей демагогии и пустой дискуссии, которую так часто можно встретить в информационном пространстве, позиция «Единой России» показывает её политическую состоятельность как основу всего законотворчества в стране.

Напомним, 28 мая предварительное голосование прошло и в Приморском крае. Во Владивостоке избиратели помогли партийцам определиться с теми, кто в итоге войдёт в списки кандидатов на выборы в думу Владивостока. Явку жителей Приморья на прошедшем 28 мая предварительном голосовании «Единой России» можно назвать рекордной для Дальнего Востока. В одном только Владивостоке проголосовало больше 25 тысяч человек.

Материалы по теме
В Приморье «Единая Россия» объявила о подготовке к выборам президента
#Новости#Единая Россия#Праймериз "Единой России"#Власть#Сергей Неверов
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика