В Хабаровском крае соберут первый урожай трепанга и гребешка

«На территории предприятия в Советско-Гаванском районе инвесторы в ближайшее время планируют создать биотехнопарк, который вплотную займётся аквакультурой, выращиванием водных биоресурсов. У нас в крае развиваются промышленные технопарки, теперь есть возможность поработать в другом направлении. Мы должны применять все виды переработки тех видов морепродуктов, которые мы вылавливаем из Охотского моря. Со своей стороны для инвесторов создадим все необходимые условия», — отметил губернатор края Вячеслав Шпорт.