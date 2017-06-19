В Хабаровском крае соберут первый урожай трепанга и гребешка

Posted 19 июня 2017, 02:10
Published 19 июня 2017, 02:10
Modified 18 февраля, 06:51
Updated 18 февраля, 06:51
В Советско-Гаванском районе Хабаровского края на первом и единственном в регионе предприятии, которое занимается марикультурой, вскоре соберут первый урожай. Компания «Акватика» завершает обустройство заводского цеха по производству приморского гребешка, тихоокеанской мидии и дальневосточного трепанга. Организация заплатила за реализацию проекта 72 миллиарда рублей.
«На территории предприятия в Советско-Гаванском районе инвесторы в ближайшее время планируют создать биотехнопарк, который вплотную займётся аквакультурой, выращиванием водных биоресурсов. У нас в крае развиваются промышленные технопарки, теперь есть возможность поработать в другом направлении. Мы должны применять все виды переработки тех видов морепродуктов, которые мы вылавливаем из Охотского моря. Со своей стороны для инвесторов создадим все необходимые условия», — отметил губернатор края Вячеслав Шпорт.
«Акватика» начала выращивать морские деликатесы в 2015 году, приступив к строительству берегового заводского комплекса. На предприятии уже появилось здание кормового цеха, отделана лаборатория и все необходимые помещения, там провели электропроводку и подключили оборудование, смонтировали вентиляцию и систему кондиционирования. В рабочем модуле установлены ванны для выращивания молоди, есть нерестовое отделение. Как сообщает пресс-служба правительства края, предприятие собирается приобрести в Японии специализированные автоматы для переработки гребешка.