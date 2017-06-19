В Приморье звание ветерана труда можно оформить через портал госуслуг

Posted 19 июня 2017, 09:00
Published 19 июня 2017, 09:00
Modified 17 февраля, 19:14
Updated 17 февраля, 19:14
В 2013 году в Приморском крае принят закон, который позволил присваивать ветеранский статус людям, не имеющем федерального звания «Ветеран труда». Таким образом, по предложению губернатора Владимира Миклушевского, решили оказать поддержку тем, чей труд на благо Приморья был отмечен различными региональными наградами.
Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в краевом департаменте труда и социального развития, сегодня региональный ветеранский статус имеют 5 022 жителя края.
«Большее количество из них – жители городских округов. По данным за первый квартал 2017 года, 158 региональных ветеранов живут в Тернейском районе, 128 – в Кавалеровском, 136 – в Хасанском, 116 – в Хорольском районах. Дополнительно к пенсии граждане, имеющие статус «Ветеран труда Приморского края», получают ежемесячно по одной тысяче рублей», – информирует директор департамента Лилия Лаврентьева.
В 2016-м присвоение статуса упростили для жителей отдалённых уголков Приморья, приравненных к районам Крайнего Севера. Это Дальнегорский городской округ, Кавалеровский, Ольгинский и Тернейский районы, часть Красноармейского.
Теперь для его получения женщинам, живущим в северных районах, необходимо проработать в крае не менее 30 лет. Мужчинам – не менее 35 лет. Предыдущий закон предусматривал необходимый стаж в 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин.
Кроме определённого стажа, для получения регионального звания необходимо также наличие одной из грамот: от высшего должностного лица Приморского края, высшего органа исполнительной власти региона, органа законодательной власти ПК или других.
Специалисты напоминают: за разъяснениями о действии закона следует обращаться в территориальные отделы департамента по месту жительства или многофункциональные центры. Адреса и телефоны имеются на официальном сайте департамента труда и социального развития и МФЦ.
Между тем заявления и необходимые документы можно отправить в электронном виде через портал государственных и муниципальных услуг или через личный кабинет Социального портала.
«Хочу обратить внимание пожилых граждан на востребованность такого способа общения с соцзащитой. Только у нас на Соцпортале зарегистрировано больше 110 тысяч личных кабинетов. Пользователи – люди разных возрастов и социальных статусов. Немало и пенсионеров, которые с помощью интернет-ресурсов оформляют субсидии по ЖКУ, контролируют получение льготных и других выплат», – прокомментировала директор департамента Лилия Лаврентьева.
По её словам, в помощь пожилым людям предусмотрен успешно работающий в Приморском крае национальный проект «Бабушка и дедушка онлайн». С 2014 года больше двух тысяч пенсионеров смогли бесплатно освоить компьютерные технологии.
«Многие выпускники курсов, с которыми общаемся, подтверждают, что полученные знания существенно упростили им жизнь. Теперь они, не выходя из дома, контролируют процесс получения мер соцподдержки», – делится глава ведомства.
Для сведения. Бесплатные компьютерные курсы для пенсионеров проходят во всех филиалах Приморского центра социального обслуживания населения. В программу активно включились жители Владивостока, Артёма, Арсеньева, Находки, Спасска-Дальнего, Лесозаводска, Уссурийска, Партизанска, Хороля. Узнать о том, как стать участником программы «Бабушка и дедушка онлайн», можно по Социальному телефону: (423) 260-43-14.