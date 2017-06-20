В Комсомольске-на-Амуре закрыли сайт по продаже фальшивых удостоверений

Posted 20 июня 2017, 03:10
Published 20 июня 2017, 03:10
Modified 17 сентября 2022, 14:35
Updated 17 сентября 2022, 14:35
В Комсомольске-на-Амуре прокуратура добилась закрытия доступа к сайту по продаже фальшивых служебных удостоверений. Лжесотрудником МВД России, Следкома, а также адвокатом или даже судьёй мог стать кто угодно. С такой «корочкой» перед человеком открывался доступ в госучреждения, и он мог незаконно этим воспользоваться.
Сотрудники надзорного органа обнаружили портал при мониторинге сети Интернет. Они выяснили, что во Всемирной паутине есть сайт, на котором неопределённый круг лиц мог узнать о приобретении подложных служебных удостоверений. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края, на выбор всем желающим предлагались «корочки» сотрудников МВД России, Следственного комитета России, ФСИН России, прокуратуры, адвоката и судьи. На портале злоумышленники также разместили порядок оплаты и передачи покупки.
Подделка, сбыт и использование заведомо подложных документов в стране запрещены по закону. Фальшивое удостоверение даёт человеку возможность беспрепятственно пройти в государственные учреждения, в том числе в места лишения свободы, и совершить преступление. Чтобы ограничить доступ к найденному сайту, прокурор Комсомольска-на-Амуре обратился в суд с заявлением. Требование сотрудника надзорного органа удовлетворили, а решение немедленно исполнили.