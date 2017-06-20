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Posted 20 июня 2017, 03:10

Published 20 июня 2017, 03:10

Modified 17 сентября 2022, 14:35

Updated 17 сентября 2022, 14:35

В Комсомольске-на-Амуре закрыли сайт по продаже фальшивых удостоверений

20 июня 2017, 03:10
Горожане больше не назовутся просто так полицейскими, следователями и судьями

В Комсомольске-на-Амуре прокуратура добилась закрытия доступа к сайту по продаже фальшивых служебных удостоверений. Лжесотрудником МВД России, Следкома, а также адвокатом или даже судьёй мог стать кто угодно. С такой «корочкой» перед человеком открывался доступ в госучреждения, и он мог незаконно этим воспользоваться.

Сотрудники надзорного органа обнаружили портал при мониторинге сети Интернет. Они выяснили, что во Всемирной паутине есть сайт, на котором неопределённый круг лиц мог узнать о приобретении подложных служебных удостоверений. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края, на выбор всем желающим предлагались «корочки» сотрудников МВД России, Следственного комитета России, ФСИН России, прокуратуры, адвоката и судьи. На портале злоумышленники также разместили порядок оплаты и передачи покупки.

Подделка, сбыт и использование заведомо подложных документов в стране запрещены по закону. Фальшивое удостоверение даёт человеку возможность беспрепятственно пройти в государственные учреждения, в том числе в места лишения свободы, и совершить преступление. Чтобы ограничить доступ к найденному сайту, прокурор Комсомольска-на-Амуре обратился в суд с заявлением. Требование сотрудника надзорного органа удовлетворили, а решение немедленно исполнили.

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#Полина Песляк#Новости#Хабаровский край#Общество#Комсомольск-на-Амуре#Прокуратура27#Подделка#Фальшивки
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