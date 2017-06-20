В Комсомольске-на-Амуре закрыли сайт по продаже фальшивых удостоверений

В Комсомольске-на-Амуре прокуратура добилась закрытия доступа к сайту по продаже фальшивых служебных удостоверений. Лжесотрудником МВД России, Следкома, а также адвокатом или даже судьёй мог стать кто угодно. С такой «корочкой» перед человеком открывался доступ в госучреждения, и он мог незаконно этим воспользоваться.