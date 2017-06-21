Краевой центр образования в Хабаровске пополнился ещё одним стобалльником

Posted 21 июня 2017, 02:25
Published 21 июня 2017, 02:25
Modified 17 сентября 2022, 14:35
Updated 17 сентября 2022, 14:35
В Хабаровском крае появился ещё один выпускник, набравший 100 баллов по ЕГЭ. Лучший результат показала ученица Краевого центра образования Юлия Цингот. Об этом девушка узнала только сегодня и никак не ожидала, что сможет добиться такого результата.
«Честно говоря, я не ожидала, что смогу набрать 100 баллов, потому что начала готовиться к экзамену за четыре месяца. Сыграло свою роль то, что у меня была хорошая база: я люблю читать, хорошо пишу сочинения. Целенаправленной подготовки было не так много, были пробелы. Готовилась самостоятельно и школьный учитель помогал», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» Юлия Цингот.
Сейчас выпускница ждёт результатов ЕГЭ по русскому языку и надеется набрать и там высокий балл. Юлия планирует поступать в Высшую школу экономики в Москве на факультет дизайна по специальности «Анимация и иллюстрация». О возвращении в родной регион девушка не задумывается.
«Я выбрала довольно-таки необычную профессию, а анимационных студий даже в Москве и Санкт-Петербурге мало, не то что в Хабаровске. С детства рисую, это моё любимое занятие. Хочу рисовать мультфильмы, потому что очень люблю мультипликацию и считаю это очень красивым видом искусства», — отметила Юлия Цингот.
Выпускница — не первый стобалльник в Краевом центре образования. РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что первым в крае высшую оценку получил Александр Мерц. Школьник лучше всех справился с ЕГЭ по информатике и ИКТ. С Юлией Цингот он учится в параллельных классах.
Также агентство писало о выпускниках из Комсомольска, которые набрали 100 баллов по профильной математике. Свою жизнь они намерены связать с информационными технологиями и ядерной физикой.
Все стобалльники получат единовременную стипендию губернатора в размере 50 тысяч рублей, если поступят в один из вузов Хабаровского края.