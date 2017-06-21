Краевой центр образования в Хабаровске пополнился ещё одним стобалльником

«Честно говоря, я не ожидала, что смогу набрать 100 баллов, потому что начала готовиться к экзамену за четыре месяца. Сыграло свою роль то, что у меня была хорошая база: я люблю читать, хорошо пишу сочинения. Целенаправленной подготовки было не так много, были пробелы. Готовилась самостоятельно и школьный учитель помогал», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» Юлия Цингот.