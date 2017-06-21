На Днях Приморья в провинции Хэйлунцзян было подписано 20 соглашений

Posted 21 июня 2017, 03:52
Published 21 июня 2017, 03:52
Modified 17 августа 2022, 09:19
Updated 17 августа 2022, 09:19
Завершившиеся недавно Дни Приморья в провинции Хэйлунцзян оказались необычайно плодотворными как в плане заключения новых партнёрских торговых и инвестиционных соглашений, так и в плане культурного обмена. Об этом накануне на брифинге в администрации Приморского края рассказали директор департамента международного сотрудничества Алексей Старичков и заместитель директора Инвестиционного агентства Приморья Елена Яскевич.
Алексей Старичков отметил, что большой успех масштабного мероприятия признали не только представители Приморья, но и китайская сторона. В частности, губернатор провинции Хэйлунцзян Лу Хао особо поблагодарил приморцев за насыщенную культурную программу. Выступление Тихоокеанского симфонического оркестра собрало в Харбинской филармонии более 1,2 тысячи зрителей. Также большой интерес вызвала выставка работ приморских художников, сформированная из фондов Приморской картинной галереи.
Елена Яскевич рассказала, что в ходе бизнес-мероприятий Дней Приморья было подписано 20 соглашений с китайскими компаниями на общую сумму почти 260 миллионов долларов. С российской стороны в переговорах участвовали 200 бизнесменов, с китайской – 400. В деловую программу визита приморцев вошло участие в IV российско-китайском ЭКСПО.
«Особенно приятно отметить, что в торговле с Китаем мы постепенно переходим от экспорта ресурсов к экспорту готовой продукции. В частности, китайские потребители по достоинству оценили приморскую минеральную воду, конфеты, мёд и другие продукты питания», - сообщила Елена Яскевич.
В Харбине и Муданьцзяне выступили творческие коллективы студентов вузов Приморья – по словам Алексея Старичкова, задорные выступления студенческих бригад всегда подогревают интерес иностранной молодёжи к учёбе в вузах края. Сейчас в общей сложности корпус иностранных студентов в приморских университетах составляет около 5 тысяч человек, и эта цифра, по прогнозам специалистов, будет расти. Обменные образовательные программы – перспективная область развития международного сотрудничества Приморья.
«Также стоит отметить, что удачно прошла спортивная часть программы, - сообщил Алексей Старичков. – Молодёжь из хоккейного клуба «Адмирал» скрестила клюшки с китайскими хоккеистами – правда, их ребята были постарше и переиграли наших. А вот в футбольном матче молодая команда «Луча» одержала победу над китайской командой. Сыграли делегаты и в настольный теннис – в частности, ракетку в руки взяли вице-губернатор Евгений Полянский и директор департамента физкультуры и спорта Жан Кузнецов. Были показательные выступления спортсменов ушу. Необычным мероприятием можно назвать урок русского языка, который провели университетские преподаватели из нашей делегации для китайских хоккеистов».
Ранее РИА «Восток-Медиа» рассказывало, что решение о проведении перекрёстных Дней Приморья и провинции Хэйлунцзян было принято осенью 2015 года – в рамках первого Восточного экономического форума. А осенью прошлого года в крае с успехом прошли Дни провинции. Тогда на Русском острове было подписано 14 соглашений между российскими и китайскими компаниями о поставках продуктов питания, пиломатериалов и нефтепродуктов, а также создании логистического центра для хранения зерна.