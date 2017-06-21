На Днях Приморья в провинции Хэйлунцзян было подписано 20 соглашений

«Также стоит отметить, что удачно прошла спортивная часть программы, - сообщил Алексей Старичков. – Молодёжь из хоккейного клуба «Адмирал» скрестила клюшки с китайскими хоккеистами – правда, их ребята были постарше и переиграли наших. А вот в футбольном матче молодая команда «Луча» одержала победу над китайской командой. Сыграли делегаты и в настольный теннис – в частности, ракетку в руки взяли вице-губернатор Евгений Полянский и директор департамента физкультуры и спорта Жан Кузнецов. Были показательные выступления спортсменов ушу. Необычным мероприятием можно назвать урок русского языка, который провели университетские преподаватели из нашей делегации для китайских хоккеистов».