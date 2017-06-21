Сбербанк познакомит приморцев с историей подводной лодки «С-56»

Подобный проект Сбербанк уже проводил в Приморье. В ноябре 2016 года в честь своего 175-летия банк организовал свободное посещение для всех желающих Приморской государственной картинной галереи. За две недели, что действовала акция, на выставке «Городской романс» побывало более 5400 человек.