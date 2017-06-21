Сбербанк познакомит приморцев с историей подводной лодки «С-56»

Posted 21 июня 2017, 00:30
Published 21 июня 2017, 00:30
Modified 1 сентября 2022, 05:31
Updated 1 сентября 2022, 05:31
В память о бессмертном подвиге советского народа и воинов-тихоокеанцев в борьбе с фашизмом в очередную годовщину начала Великой Отечественной войны Сбербанк открывает двери военно-исторического музея во Владивостоке. Уникальный музей – подводную лодку «С-56», входящую в мемориальный комплекс «Боевая слава Тихоокеанского флота», на три дня – 22, 23 и 24 июня откроют для свободного посещения.
Для всех жителей и гостей Владивостока вход в музей «С-56» в эти три дня будет абсолютно бесплатным. Таким образом Сбербанк в Приморье решил почтить память солдат и мирных жителей, погибших в войне, начавшейся 22 июня 1941 года.
Мемориальная гвардейская краснознамённая подводная лодка «С-56» находится рядом со зданием штаба Тихоокеанского флота на Корабельной Набережной, 4.
Даты и время проведения акции: 22, 23 и 24 июня с 10 до 18 часов.
Подобный проект Сбербанк уже проводил в Приморье. В ноябре 2016 года в честь своего 175-летия банк организовал свободное посещение для всех желающих Приморской государственной картинной галереи. За две недели, что действовала акция, на выставке «Городской романс» побывало более 5400 человек.