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Posted 22 июня 2017, 03:55

Published 22 июня 2017, 03:55

Modified 17 сентября 2022, 14:35

Updated 17 сентября 2022, 14:35

На хабаровчанина завели уголовное дело за провоз в страну анаболиков

22 июня 2017, 03:55
Сюжет
Таможня
Зная, что в России подобные вещества запрещены, парень заказал их в Беларуси

Попытка 22-летнего жителя Хабаровска получить по почте партию анаболиков завершилась для него уголовным делом. Чтобы нарастить мышцы, молодой человек купил сильнодействующие вещества. Но в России они запрещены, поэтому злоумышленник заказал товар в Беларуси, где это законно.

Парень заказал анаболики в иностранном интернет-магазине и оплатил свою покупку — она обошлась ему в пять тысяч рублей. Выбор 22-летнего бодибилдера пал на один из наиболее мощных стероидов — «Сустамед». Молодой человек знал, что ввоз подобных веществ в Россию и продажа его в нашей стране запрещены. Однако он не догадывался, что за посылкой следят сотрудники таможни.

Встреча с правоохранителями сразу после получения товара в почтовом отделении оказалась для парня неожиданной. Стероиды у злоумышленника изъяли и направили на экспертизу. Выяснилось, что они включены в российский список сильнодействующих и ядовитых веществ. Молодому человеку хватило бы заказанных ампул на три месяца, потому что частота инъекций у «Сустамеда» низкая. Оказалось, что это не первая подобная покупка парня в интернет-магазине: раньше он уже пользовался услугами курьера. Как сообщает пресс-служба Хабаровской таможни, на злоумышленника завели уголовное дело, ему грозит до семи лет лишения свободы.

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#Полина Песляк#Новости#Хабаровский край#Общество#Хабаровск#Таможня#Стероиды#Анаболики
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