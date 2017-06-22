На хабаровчанина завели уголовное дело за провоз в страну анаболиков

Posted 22 июня 2017, 03:55
Published 22 июня 2017, 03:55
Modified 17 сентября 2022, 14:35
Updated 17 сентября 2022, 14:35
Попытка 22-летнего жителя Хабаровска получить по почте партию анаболиков завершилась для него уголовным делом. Чтобы нарастить мышцы, молодой человек купил сильнодействующие вещества. Но в России они запрещены, поэтому злоумышленник заказал товар в Беларуси, где это законно.
Парень заказал анаболики в иностранном интернет-магазине и оплатил свою покупку — она обошлась ему в пять тысяч рублей. Выбор 22-летнего бодибилдера пал на один из наиболее мощных стероидов — «Сустамед». Молодой человек знал, что ввоз подобных веществ в Россию и продажа его в нашей стране запрещены. Однако он не догадывался, что за посылкой следят сотрудники таможни.
Встреча с правоохранителями сразу после получения товара в почтовом отделении оказалась для парня неожиданной. Стероиды у злоумышленника изъяли и направили на экспертизу. Выяснилось, что они включены в российский список сильнодействующих и ядовитых веществ. Молодому человеку хватило бы заказанных ампул на три месяца, потому что частота инъекций у «Сустамеда» низкая. Оказалось, что это не первая подобная покупка парня в интернет-магазине: раньше он уже пользовался услугами курьера. Как сообщает пресс-служба Хабаровской таможни, на злоумышленника завели уголовное дело, ему грозит до семи лет лишения свободы.