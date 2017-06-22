На хабаровчанина завели уголовное дело за провоз в страну анаболиков

Встреча с правоохранителями сразу после получения товара в почтовом отделении оказалась для парня неожиданной. Стероиды у злоумышленника изъяли и направили на экспертизу. Выяснилось, что они включены в российский список сильнодействующих и ядовитых веществ. Молодому человеку хватило бы заказанных ампул на три месяца, потому что частота инъекций у «Сустамеда» низкая. Оказалось, что это не первая подобная покупка парня в интернет-магазине: раньше он уже пользовался услугами курьера. Как сообщает пресс-служба Хабаровской таможни, на злоумышленника завели уголовное дело, ему грозит до семи лет лишения свободы.