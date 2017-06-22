vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 22 июня 2017, 04:46

Published 22 июня 2017, 04:46

Modified 18 февраля, 06:50

Updated 18 февраля, 06:50

На Сахалине в четыре часа утра зажгли «Свечу памяти»

22 июня 2017, 04:46
Олег Кожемяко: наши деды и прадеды вернули мир и свободу

Сегодня в четыре часа утра у мемориала Славы в Южно-Сахалинске собрались сотни людей – представители всех поколений с зажжёнными свечами в руках. Памятными огнями участники акции выложили звезду вокруг Вечного огня, сообщили в правительстве Сахалинской области.

К участникам акции «Свеча памяти» присоединился и губернатор области Олег Кожемяко.

«Мы вспоминаем о страшной трагедии, которая постигла наш народ 22 июня 1941 года. Тот день перечеркнул всё. Мир, спокойствие, счастье. Это известие стало большим потрясением. Но все как один встали на защиту Родины. И сражались за свою землю единым фронтом. Цель был одна – уничтожить врага. Вернуть мир и свободу. Наши деды и прадеды сделали это. В эту ночь мы с вами зажигаем «свечи памяти». Первыми в России. И каждый час эти огоньки будут загораться в тысячах городов по всей стране. Символизируя единство нации. Только когда мы вместе, мы непобедимы. Низкий поклон героям и светлая память павшим!» – сказал глава региона.

Свою «Свечу памяти» поставила сегодня и Мария Попова. Война застала её восьмилетней девочкой.

«Я до сих пор очень хорошо помню страшное утро 22 июня 1941 года. Мы жили в деревне. Из связи было только радио. И вот оно вещает, что началась война. Помню мамины слезы, суровый взгляд отца. Он почти сразу погиб на фронте. Мама воспитывала нас четверых одна. Сложно было и очень-очень страшно», – с горечью вспоминала Мария Степановна.

Помимо зажжения свечей пришедшие почтили память погибших минутой молчания. Несмотря на то, что официальная часть акции завершилась уже через 30 минут, люди продолжали подходить и позже. Дань уважения воинам-освободителям отдали и те, кто принял участие в митинге, посвящённом Дню памяти и скорби. Здесь у мемориала Славы прошла лития, а после состоялась торжественная церемония возложения цветов и венков.

#Новости#Общество#Сахалинская область#День памяти и скорби#Сахалин
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика