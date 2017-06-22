На Сахалине в четыре часа утра зажгли «Свечу памяти»

Posted 22 июня 2017, 04:46
Published 22 июня 2017, 04:46
Modified 18 февраля, 06:50
Updated 18 февраля, 06:50
Сегодня в четыре часа утра у мемориала Славы в Южно-Сахалинске собрались сотни людей – представители всех поколений с зажжёнными свечами в руках. Памятными огнями участники акции выложили звезду вокруг Вечного огня, сообщили в правительстве Сахалинской области.
К участникам акции «Свеча памяти» присоединился и губернатор области Олег Кожемяко.
«Мы вспоминаем о страшной трагедии, которая постигла наш народ 22 июня 1941 года. Тот день перечеркнул всё. Мир, спокойствие, счастье. Это известие стало большим потрясением. Но все как один встали на защиту Родины. И сражались за свою землю единым фронтом. Цель был одна – уничтожить врага. Вернуть мир и свободу. Наши деды и прадеды сделали это. В эту ночь мы с вами зажигаем «свечи памяти». Первыми в России. И каждый час эти огоньки будут загораться в тысячах городов по всей стране. Символизируя единство нации. Только когда мы вместе, мы непобедимы. Низкий поклон героям и светлая память павшим!» – сказал глава региона.
Свою «Свечу памяти» поставила сегодня и Мария Попова. Война застала её восьмилетней девочкой.
«Я до сих пор очень хорошо помню страшное утро 22 июня 1941 года. Мы жили в деревне. Из связи было только радио. И вот оно вещает, что началась война. Помню мамины слезы, суровый взгляд отца. Он почти сразу погиб на фронте. Мама воспитывала нас четверых одна. Сложно было и очень-очень страшно», – с горечью вспоминала Мария Степановна.
Помимо зажжения свечей пришедшие почтили память погибших минутой молчания. Несмотря на то, что официальная часть акции завершилась уже через 30 минут, люди продолжали подходить и позже. Дань уважения воинам-освободителям отдали и те, кто принял участие в митинге, посвящённом Дню памяти и скорби. Здесь у мемориала Славы прошла лития, а после состоялась торжественная церемония возложения цветов и венков.