На Сахалине в четыре часа утра зажгли «Свечу памяти»

«Мы вспоминаем о страшной трагедии, которая постигла наш народ 22 июня 1941 года. Тот день перечеркнул всё. Мир, спокойствие, счастье. Это известие стало большим потрясением. Но все как один встали на защиту Родины. И сражались за свою землю единым фронтом. Цель был одна – уничтожить врага. Вернуть мир и свободу. Наши деды и прадеды сделали это. В эту ночь мы с вами зажигаем «свечи памяти». Первыми в России. И каждый час эти огоньки будут загораться в тысячах городов по всей стране. Символизируя единство нации. Только когда мы вместе, мы непобедимы. Низкий поклон героям и светлая память павшим!» – сказал глава региона.