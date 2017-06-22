В Подмосковье зафиксировано массовое отравление метанолом

Posted 22 июня 2017, 14:08
Published 22 июня 2017, 14:08
Modified 1 сентября 2022, 07:45
Updated 1 сентября 2022, 07:45
Портал utro.ru сообщает, что в настоящее время трое из одиннадцати отравленных были направлены в Московский областной НИИ имени Владимирского. Еще пятеро остаются в реанимационном отделении районной больницы.
Официальный представитель СК по Подмосковью Елена Фокина подтвердила информацию о трех погибших и рассказала, что компания из девяти мужчин и двух женщин распивала в квартире алкоголь из канистры, которую хозяину квартиры подарил неизвестный.