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Posted 22 июня 2017, 14:08

Published 22 июня 2017, 14:08

Modified 1 сентября 2022, 07:45

Updated 1 сентября 2022, 07:45

В Подмосковье зафиксировано массовое отравление метанолом

22 июня 2017, 14:08
Сюжет
Происшествие
Более десятка человек были госпитализированы с отравлением метанолом в подмосковном Сергиевом Посаде. Трое из них уже скончались.

Портал utro.ru сообщает, что в настоящее время трое из одиннадцати отравленных были направлены в Московский областной НИИ имени Владимирского. Еще пятеро остаются в реанимационном отделении районной больницы.

Официальный представитель СК по Подмосковью Елена Фокина подтвердила информацию о трех погибших и рассказала, что компания из девяти мужчин и двух женщин распивала в квартире алкоголь из канистры, которую хозяину квартиры подарил неизвестный.

#Новости#Россия#Происшествие
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