В Саратовской области подростка покусала львица

Posted 22 июня 2017, 13:41
Published 22 июня 2017, 13:41
Modified 1 сентября 2022, 07:45
Updated 1 сентября 2022, 07:45
Инцидент произошел 24 апреля. В больницу Энгельса был доставлен подросток с укусами дикого животного. Потерпевший рассказал, что его на улице покусала львица. Об этом пишет utro.ru.
Суд оштрафовал владельца животного на 800 тысяч рублей и постановил изъять львицу. Хищница по имени Майя будет перевезена в Крым и размещена в львином сафари-парке «Тайган», который находится в Белогорске.
Ветеринарная служба уже выдала документы, необходимые для перевозки львицы.