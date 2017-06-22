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Posted 22 июня 2017, 13:41

Published 22 июня 2017, 13:41

Modified 1 сентября 2022, 07:45

Updated 1 сентября 2022, 07:45

В Саратовской области подростка покусала львица

22 июня 2017, 13:41
Сюжет
Происшествие
На одной из улиц Энгельса 15-летнего подростка покусала львица, которая принадлежит местному жителю. Хищницу отправят в природный парк Крыма.

Инцидент произошел 24 апреля. В больницу Энгельса был доставлен подросток с укусами дикого животного. Потерпевший рассказал, что его на улице покусала львица. Об этом пишет utro.ru.

Суд оштрафовал владельца животного на 800 тысяч рублей и постановил изъять львицу. Хищница по имени Майя будет перевезена в Крым и размещена в львином сафари-парке «Тайган», который находится в Белогорске.

Ветеринарная служба уже выдала документы, необходимые для перевозки львицы.

#Новости#Россия#Происшествие
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