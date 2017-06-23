Картина дня в Хабаровском крае: газоны, разнообразная еда и драка с врачом

Posted 23 июня 2017, 10:00
Published 23 июня 2017, 10:00
Modified 17 сентября 2022, 14:35
Updated 17 сентября 2022, 14:35
Сегодняшний день для нас и наших читателей начался с новости о нападении на врача 10-й городской больницы. Кулаками замахал пациент, которого привезла скорая. Мужчине не понравилось, что его спрашивают про татуировки и шрамы — и началось. Дебошир напал на хирурга, швырнул в него стул, а потом начал бить — и в итоге доигрался до уголовного дела. Почему сбор анамнеза вызвал такую реакцию? Потому что мужчина был явно под чем-то: на это обратили внимание и медсёстры, и врач, и охранник. Теперь проблемой занимаются следователи, а врач начал оправляться от травм и, самое главное, от шока.
У хабаровских выпускников сегодня последний школьный бал. Для них подготовили большую программу и множество развлечений, поэтому возможности купить алкоголь и «по-взрослому» отметить праздник вряд ли получится. К ребятам, конечно, приставили 70 полицейских, но смысла в этом особенно нет: детей так загрузили развлекательной программой, что у них просто нет времени сбегать в магазин. Совпадение? Возможно, но мы так не думаем. А пока те, кто сдал все экзамены и получил аттестат, трезво отмечают этот день, школьники, которых поймали со шпаргалками на ЕГЭ, кусают локти и ждут следующего года. Зато будет время подготовиться.
В блоке спортивных новостей сегодня оптимистичные взгляды в будущее. Хабаровский клуб по хоккею с мячом «СКА-Нефтяник» готовится к матчам Кубка мира — очередной розыгрыш пройдёт в шведском Сандвикене с 12 по 15 октября. Соперником «красно-чёрных» станут четыре местных клуба: чемпион Элитсерии «Эдсбюн», финалист чемпионата «Боллнес», а также пара полуфиналистов — «Сандвикен» и «Вилла». Тем временем «СКА-Хабаровск» вместе с болельщиками держит кулачки, чтобы всё же начать сезон в Премьер-лиге на домашнем поле. Сейчас на их родной площадке экстренно меняют газон — Российский футбольный союз выделил на это целых 15 миллионов рублей, «подмахнув» ремонт под программу помощи детско-юношеской спортивной школе «армейцев». Интересно, что старое покрытие, которое послужило всего два года, уедет на какой-то подростковый стадион недалеко от базы «красно-синих». Не площадка ли это той самой местной ДЮСШ хабаровского СКА?
Немного о еде. Завтра хабаровчанам предстоит на ярмарке «Наш выбор 27» объесться всем и вся, в том числе ухой по рецепту губернатора. Для неё сегодня собрали котёл — надо сказать, всего за 20 минут. По секрету: чудо-суп начнут раздавать всем желающим в 14:35. Обещают, что будут делать всё быстро и что блюда хватит на всех. А после ярмарки, прогуливаясь до дома, можно зарулить на Центральный рынок и взять там немного абрикосов — правда, не местных, а приморских. Но они хороши, мы пробовали.
Совсем недавно искали, кто построит вольер для медведицы Маши, а теперь волчат раздают. Можно в частный дом их взять — охотники-то они хорошие, может быть, и защитники неплохие. Но лаять не умеют, только рычат, а в целом предложение интересное — задумайтесь на досуге. Пока зоосад зверей раздаёт, местные озеленители с вандалами борются — правда, безуспешно. Каждый день ботаники-клептоманы воруют по 25 балконниц с цветами — это такое большое кашпо на случай, если вы не знали. Озеленители уже не знают, что с этим делать и слёзно просят прекратить. Наши дорогие читатели! Если вы подворовываете, то прекратите, пожалуйста. Люди, спины не разгибая, трудятся, а вы их труд крадёте. Местные оппозиционеры просто по газону прогулялись, а их вон под арест отправили. Такие наказания местный суд вынес двум активистам штаба Навального по итогам митинга 12 июня. Не за мероприятие, а за то, что траву якобы вытоптали. А теперь задумайтесь, что за кражу балконницы сделать могут.