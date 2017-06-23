Картина дня в Хабаровском крае: газоны, разнообразная еда и драка с врачом

Совсем недавно искали, кто построит вольер для медведицы Маши, а теперь волчат раздают. Можно в частный дом их взять — охотники-то они хорошие, может быть, и защитники неплохие. Но лаять не умеют, только рычат, а в целом предложение интересное — задумайтесь на досуге. Пока зоосад зверей раздаёт, местные озеленители с вандалами борются — правда, безуспешно. Каждый день ботаники-клептоманы воруют по 25 балконниц с цветами — это такое большое кашпо на случай, если вы не знали. Озеленители уже не знают, что с этим делать и слёзно просят прекратить. Наши дорогие читатели! Если вы подворовываете, то прекратите, пожалуйста. Люди, спины не разгибая, трудятся, а вы их труд крадёте. Местные оппозиционеры просто по газону прогулялись, а их вон под арест отправили. Такие наказания местный суд вынес двум активистам штаба Навального по итогам митинга 12 июня. Не за мероприятие, а за то, что траву якобы вытоптали. А теперь задумайтесь, что за кражу балконницы сделать могут.