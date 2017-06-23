Многодетную семью из Приморья нашла «Родительская слава»

«Но это и хорошо, что они находятся у нас под крылом: все положенные выплаты и пособия помогают семье справляться с трудной жизненной ситуацией. Однако есть и такие виды поддержки, которые получают все многодетные семьи, независимо от дохода родителей. К примеру, региональный материнский капитал по рождению третьего (последующего) ребёнка, есть и другие выплаты», – утверждает Лилия Лаврентьева.