Многодетную семью из Приморья нашла «Родительская слава»

Posted 23 июня 2017, 06:56
Published 23 июня 2017, 06:56
Modified 17 февраля, 19:14
Updated 17 февраля, 19:14
Начало нынешнего лета у многодетной семьи Юдицких из села Владимиро-Александровского ознаменовало прекрасное событие. Накануне Международного дня защиты детей Пётр и Юлия получили ордена «Родительская слава» из рук президента Российской Федерации Владимира Путина.
Как рассказали РИА «Восток-Медиа» в департаменте труда и социального развития Приморского края, в дружной семье в любви и счастье растут 14 ребятишек. Старшие – Никита и Валерия учатся в ДВФУ. Илья в этом году оканчивает среднюю школу. Успешно сдав итоговую аттестацию, перешёл в 10-й класс Даниил. В школе учатся Варвара, Таисия, Самуил, Давид, Тимофей, Руфа, Софья. Готовится сменить статус дошколёнка на первоклассника семилетний Эммануил. Пятилетняя Стеша помогает маме Юле воспитывать Егорку, которому в октябре стукнет четыре года.
Понятно, что основная забота о содержании большой семьи лежит на Петре, занимающемся частным бизнесом. Но и старшие дети, кроме помощи по хозяйству, стараются не отставать.
«В каникулы ребята не сидят дома, стараются найти подходящую работу. Сейчас, к примеру, мальчишки трудятся в строительной бригаде под папиным руководством», – делится Юля.
Дети не только приучены к труду. Это творческая, спортивная семья – настоящая гордость Партизанского района. Без участия Юдицких не обходятся ни музыкальные фестивали, поскольку многие из ребятишек играют на инструментах, ни спортивные состязания, на которых и мальчишки, и девчонки показывают очень достойные результаты. Но главные успехи – успехи в школе: каждый ребёнок мотивирован на получение хорошего образования.
«Безусловно, главный пример для детей во всём – это родители. Любящие, заботливые, активные Пётр и Юля абсолютно достойны высокой государственной награды», – считает директор департамента Лилия Лаврентьева.
Юдицкие – третья приморская семья, награждённая орденами «Родительская слава». В 2014 году президент Владимир Путин поздравил с такими наградами Ирину и Льва Кобец из села Вишнёвка Спасского района. Супруги воспитывают 13 детей, в том числе троих приёмных. А в 2010 году за достойное воспитание семерых детей награду получили Валерий и Надежда Изины из Арсеньева.
По словам главы ведомства, активная государственная поддержка семей с детьми, особенно в последнее десятилетие, даёт отличные результаты. Растёт количество многодетных семей. Причём семей успешных во всех отношениях.
В Приморье почти 14 тысяч многодетных семей, в которых воспитывают больше 44 тысяч детей. При этом только чуть более 8 % стоят на учёте в соцзащите как семьи с низким достатком.
«Но это и хорошо, что они находятся у нас под крылом: все положенные выплаты и пособия помогают семье справляться с трудной жизненной ситуацией. Однако есть и такие виды поддержки, которые получают все многодетные семьи, независимо от дохода родителей. К примеру, региональный материнский капитал по рождению третьего (последующего) ребёнка, есть и другие выплаты», – утверждает Лилия Лаврентьева.
В департаменте напоминают многодетным родителям, что все 16 мер демографической поддержки можно оформить с помощью Интернета. Заявление и документы следует отправить в электронном виде через единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) или через личный кабинет Социального портала.