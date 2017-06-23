vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 22 июня 2017, 22:20

Published 22 июня 2017, 22:20

Modified 17 сентября 2022, 14:35

Updated 17 сентября 2022, 14:35

В пятницу хабаровчане вновь рискуют попасть под дождь

22 июня 2017, 22:20
Из-за повышенной влажности в городе душно

В дальневосточной столице сегодня, 23 июня, переменная облачность. Большую часть дня горизонт над Хабаровском будет солнечным, однако временами его будут закрывать тучи. Специалисты Дальневосточного УГМС прогнозируют небольшие дожди.

Температура воздуха в утренние часы составит +16...+18 градусов по Цельсию. После обеда в городе потеплеет до +26...+28 градусов.

В Хабаровске вновь изменилось направление ветра. Воздушные массы движутся с восточной стороны со скоростью 5-10 метров в секунду.

#Анна Ленская#Новости#Хабаровский край#Общество#Хабаровск
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика