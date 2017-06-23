В пятницу хабаровчане вновь рискуют попасть под дождь

Posted 22 июня 2017, 22:20
Published 22 июня 2017, 22:20
Modified 17 сентября 2022, 14:35
Updated 17 сентября 2022, 14:35
В дальневосточной столице сегодня, 23 июня, переменная облачность. Большую часть дня горизонт над Хабаровском будет солнечным, однако временами его будут закрывать тучи. Специалисты Дальневосточного УГМС прогнозируют небольшие дожди.
Температура воздуха в утренние часы составит +16...+18 градусов по Цельсию. После обеда в городе потеплеет до +26...+28 градусов.
В Хабаровске вновь изменилось направление ветра. Воздушные массы движутся с восточной стороны со скоростью 5-10 метров в секунду.